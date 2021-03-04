Клуб пострадавших: бывшие сотрудники Гарри и Меган рассказали, что работать с ними было невыносимо

Сама герцогиня уже заявила, что обвинения бывших сотрудников являются клеветой

7 марта выходит интервью принца Гарри и Меган Маркл известной журналистке Опре Уинфри, и оно уже успело наделать шума, еще до своего появления. Меган заявляет о травле, однако бывшие сотрудники пары заявляют, что с ними герцогиня также обращалась неподобающе. Об этом пишет Daily Mail.

Американский телеканал CBS уже выпустил первые кадры интервью Опры Уинфри с принцем Гарри и Меган Маркл. В них телеведущая говорит, что пара рассказала ей "шокирующие вещи", а принц Гарри признается, что боялся повторения истории, произошедшей с его матерью, принцессой Дианой.

"Я не могу даже представить, каково ей было переживать этот процесс в одиночку столько лет назад, потому что для нас это было невероятно тяжело — но мы хотя бы были вместе, — сказал Гарри о пристальном внимании британских таблоидов к принцессе Диане в последние годы ее жизни. — Я просто рад и счастлив сидеть здесь и разговаривать с вами, когда моя жена рядом со мной".

Ранее в интервью телеведущему Джеймсу Кордену принц Гарри рассказал, что оставил обязанности члена королевской семьи, чтобы защитить семью.

"Обстановка была очень тяжелой, это было многим заметно, — сказал он. — Все мы знаем, какой бывает британская пресса. И это разрушало мое психическое здоровье. Я понимал, что это токсичная атмосфера". "Я сделал то, что сделал бы на моем месте всякий муж и отец — увез семью, но я всегда буду вносить какой-то вклад".

В то же в некоторых британских таблоидах, столь нелюбимых герцогской четой, появилась информация о их неподобающем поведении со своими сотрудниками. Те уже называют себя в шутку "Клубом выживших" и рассказывают, что общение с Меган их также травмировало.

Речь идет о пресс-секретаре пары Джейсоне Кнауфе, личном секретаре Саманте Коэн, Мелиссе Таубти, которая была личным помощником герцогини, Саманте Каррутерс, которая работала директором по персоналу и многих других.

[ + – ] Джейсон Кнауф (слева) сопровождает герцогскую чету

Впрочем, Меган и Гарри уже заявили через своих юристов, что Букингемский дворец использует прессу и издание The Times в частности, чтобы"распространять лживый рассказ, основанный на недостоверной информации".

Причем все они описывают принца Гарри, как сложного человека, склонным проявлять милосердие и доброту. На заре отношений с Меган он старался сглаживать углы и даже извинялся перед сотрудниками, обиженными его женой. Однако позже он перестал проявлять справедливость.

Еще до разрыва отношений пары с королевской семьей, в прессе проскальзывали новости о неподобающем поведении Меган. Так, одно время муссировалась информация о том, что бывшая актриса хотела надеть на свою свадьбу бриллиантовую тиару не из числа тех, что предложила королева, в результате чего Гарри публично упрекнул одного из самых высокопоставленных сотрудников королевы, Анжелу Келли: "Меган получает то, что хочет Меган".

Также появлялась информация о том, что Кейт Миддлтон, герцогиня Кембриджская, говорила Меган о том, что она не должна так пренебрежительно разговаривать со своим персоналом, после чего возникали скандалы.

И одно время принц Гарри старался разряжать напряженную обстановку, выясняя все подробности скандалов, но с течением времени он становился все более враждебным по отношению к своим подчиненным.

Таблоиды утверждают, что Гарри знал о жалобе, поданной бывшим секретарем пары Джейсоном Кнауфом, о том, что Меган выгнала двух личных помощников и подрывала доверие третьего сотрудника. Герцогская чета это отрицает. Но Кнауф утверждает, что сам видел, как Меган доводила до слез своих сотрудников.

"Один сотрудник рыдал, рассказывая мне по телефону об одном особенно мучительном дне. Они явно чувствовали себя эмоционально сломленными и больше не могли справляться с давлением, которому они подвергались", — утверждает Кнауф. И хоть Кнауф не сообщал, кто были уволенные сотрудники, журналисты выяснили, что все они были женщинами, что выглядит не очень хорошо в свете того, как часто Меган говорит о том, что она выступает за права женщин и всячески их поддерживает.

Саманта Коэн, которая до Меган работала с Робби Уильямсом и Мадонной, даже хотела уволится после очередного скандала с герцогиней, но Кнауф признал, что убедил ее остаться, так как без столь опытного сотрудника герцогской чете все же было бы нелегко справляться со своими обязанностями.

Обиженные сотрудники уже заявили, что "тем, кого это касается, надоело явное лицемерие. Принц с женой заявляют, что над ними издевались, однако не говорят о том, что другие подвергались такому же обращению с их стороны".

И выяснилась еще одна деталь, которая свидетельствует о том, что чета герцогов Сассекских склонна скрывать неудобные факты. Бриллиантовые серьги Меган, которые она несколько раз публично надевала на приемы, стоимостью в полмиллиона фунтов, были не одолжены, как утверждалось ранее, а были получены в подарок от наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана, которого считают заказчиком убийства журналиста Джамаля Хашогги.

[ + – ] Те самые серьги, полученные в подарок от саудовского принца

Королева поручила начать расследование заявлений о том, что ее внук с женой издевались над своим персоналом и нанесли им эмоциональную травму.