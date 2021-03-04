Клуб постраждалих: колишні співробітники Гаррі та Меган розповіли, що працювати з ними було нестерпно

Власне герцогиня вже заявила, що звинувачення колишніх співробітників є наклепом.

7 березня виходить інтервʼю принца Гаррі та Меган Маркл відомої журналістки Опрі Вінфрі, і воно вже встигло наробити шуму, ще до своєї появи. Меган заявляє про цькування, однак колишні співробітники пари заявляють, що з ними герцогиня також поводилася неналежно. Про це пише Daily Mail.

Американський телеканал CBS уже випустив перші кадри інтервʼю Опри Вінфрі з принцом Гаррі та Меган Маркл. У них телеведуча каже, що пара розповіла їй "шокові речі", а принц Гаррі зізнається, що боявся повторення історії, яка сталася з його матірʼю, принцесою Діаною.

"Я не можу навіть уявити, як їй було переживати цей процес насамоті стільки років тому, бо для нас це було неймовірно важко — але ми хоча б були разом, — сказав Гаррі про пильну увагу британських таблоїдів до принцеси Діани в останні роки її життя. — Я просто радий і щасливий сидіти тут і розмовляти з вами, коли моя дружина поруч зі мною".

Раніше в інтервʼю телеведучому Джеймсу Кордену принц Гаррі розповів, що залишив обовʼязки члена королівської сімʼї, щоб захистити сімʼю.

"Ситуація була дуже важкою, це було багатьом помітно, — сказав він. — Усі ми знаємо, якою буває британська преса. І це руйнувало моє психічне здоровʼя. Я розумів, що це токсична атмосфера". "Я зробив те, що зробив би на моєму місці кожен чоловік і батько — відвіз сімʼю, але я завжди робитиму якийсь внесок".

У той же в деяких британських таблоїдах, які настільки не любить герцогське подружжя, зʼявилася інформація про їхню неналежну поведінку зі своїми співробітниками. Ті вже називають себе жартома "Клубом тих, хто вижили" і розповідають, що спілкування з Меган їх також травмувало.

Йдеться про прес-секретаря пари Джейсона Кнауф, особисту секретарку Саманту Коен, Меліссу Таубті, яка була особистою помічницею герцогині, Саманту Каррутерс, яка працювала директоркою з персоналу та багатьох інших.

[ + – ] Джейсон Кнауф (зліва) супроводжує герцогське подружжя

Утім, Меган і Гаррі вже заявили через своїх юристів, що Букінгемський палац використовує пресу та видання The Times зокрема, щоб "поширювати брехливу розповідь, засновану на недостовірній інформації".

Причому всі вони описують принца Гаррі, як складну людину, схильну проявляти милосердя та доброту. На зорі стосунків із Меган він намагався згладжувати кути і навіть вибачався перед співробітниками, скривдженими його дружиною. Однак пізніше він перестав проявляти справедливість.

Ще до розриву стосунків пари з королівською родиною, у пресі зʼявлялися новини про неналежну поведінку Меган. Так, у свій час поширювалася інформація про те, що колишня акторка хотіла вдягти на своє весілля діамантову тіару не з тих, що запропонувала королева, унаслідок чого Гаррі публічно дорікнув одну з найбільш високопоставлених співробітників королеви, Анжелу Келлі: "Меган отримує те, що хоче Меган".

Також зʼявлялася інформація про те, що Кейт Міддлтон, герцогиня Кембриджська, говорила Меган про те, що вона не повинна так зневажливо розмовляти зі своїм персоналом, після чого виникали скандали.

Й один час принц Гаррі намагався розряджати напружену ситуацію, зʼясовуючи всі подробиці скандалів, але з плином часу він ставав все більш ворожим щодо своїх підлеглих.

Таблоїди стверджують, що Гаррі знав про скаргу, подану колишнім секретарем пари Джейсоном Кнауфом, про те, що Меган вигнала двох особистих помічників і підривала довіру третього співробітника. Герцогське подружжя це заперечує. Але Кнауф стверджує, що сам бачив, як Меган доводила до сліз своїх співробітників.

"Один співробітник ридав, розповідаючи мені по телефону про один особливо болісний день. Вони точно почувалися емоційно зламаними і більше не могли справлятися з тиском, якому вони піддавалися", — стверджує Кнауф. І хоч Кнауф, не повідомляв, хто були звільнені співробітники, журналісти зʼясували, що всі вони були жінками, що виглядає не дуже добре зважаючи на те, як часто Меган говорить про те, що вона виступає за права жінок і всіляко їх підтримує.

Саманта Коен, яка до Меган працювала з Роббі Вільямсом і Мадонною, навіть хотіла звільнитися після чергового скандалу з герцогинею, але Кнауф визнав, що переконав її залишитися, оскільки без такого досвідченого співробітника герцогському подружжю все ж було б нелегко справлятися зі своїми обовʼязками.

Ображені співробітники вже заявили, що "тим, кого це стосується, набридло пряме лицемірство. Принц із дружиною заявляють, що над ними знущалися, проте не говорять про те, що інші зазнавали такого ж поводження з їхнього боку".

І зʼясувалася ще одна деталь, яка свідчить про те, що подружжя герцогів Сассекських схильне приховувати незручні факти. Діамантові сережки Меган, які вона кілька разів публічно одягала на прийоми, вартістю півмільйона фунтів, були не позичені, як стверджувалося раніше, а були отримані в подарунок від наслідного принца Саудівської Аравії Мухаммеда бін Салмана, якого вважають замовником вбивства журналіста Джамаля Хашоґджі.

[ + – ] Ті самі сережки, отримані в подарунок від саудівського принца

Королева доручила почати розслідування заяв про те, що її онук із дружиною знущалися над своїм персоналом і завдали їм емоційну травму.