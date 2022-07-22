Біограф розповів скандальні подробиці про візит Меган Маркл до Руанди

Виявилося, що, прибувши з благодійною місією, Меган поїхала фотографуватися з "валізою вбрання" і фешн-фотографом

Днями вийшла скандальна книга Тома Бауера під назвою "Помста: Меган, Гаррі та війна між Віндзорами", з якої постають нові цікаві подробиці про Меган Маркл, яка розпочала кар'єру в Голлівуді, а тепер, ставши герцогинею Сассекською, намагається створити імідж справжньої леді. Про це пише Daily Mail.

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У 2016 році Меган, ще до весілля з принцом Гаррі, яке відбулося через два роки, вирушила в Руанду разом з World Vision Canada. Вона полетіла для зйомок фільму, присвяченого роботі благодійної організації з будівництва колодязів в африканській країні.

[ + – ] Фотосесія Меган Маркл до відльоту в Руанду Фото: Getty Images

Однак у Руанду вона полетіла першим класом, її супроводжував фешн-фотограф Габор Юрина, а також вона мала власного перукаря і візажиста.

Меган Маркл привезла "валізи з нарядами" і "зникла на години" з Габором після коротких зйомок разом з дітьми, які раділи чистій воді.

Кінопродюсерку Бренду Сурмінскі спантеличило зникнення провідної зірки, а Бауер написав: "знаменитості, що використовують занедбане африканське село як тло для модної зйомки, завжди дивовижні".

[ + – ] Меган Маркл у Руанді Фото: Instagram sussexroyal [ + – ] Меган Маркл у Руанді Фото: Instagram sussexroyal

Герцогиня Сассекська не прокоментувала твердження у книзі.

Але пізніше вона публікувала фото з Руанди та писала, що ділить свій час між Голлівудом та гуманітарною роботою.

"Моє життя переходить від таборів біженців до червоних доріжок, я вибираю їх обох, бо ці світи насправді можуть співіснувати. Я ніколи не хотіла бути леді-ледаркою — я завжди хотіла бути жінкою, яка працює. Саме така робота живить мою душу і живить мою мету", — написано на особистому сайті Меган.

У книзі Бауера чимало скандальних фактів про Меган Маркл і про те, як вона ставиться до людей. Там описується й епізод її весілля з принцом Гаррі. Незабаром стало відомо, що Меган змусила Кейт Міддлтон плакати через сукні подружок нареченої. Виявляється Маркл некрасиво порівняла принцесу Шарлотту з дочкою своєї найкращої подруги Джесіки Малруні, що, звичайно, засмутило Кейт.

Сама Меган, описуючи цей епізод, виставляла себе жертвою і стверджувала, що Кейт потім перепрошувала перед нею і надіслала букет квітів. Вона звинувачувала її в тому, що герцогиня Кембриджська нібито не допомагала їй у її депресії. Хоча на той момент Кейт вже була матір'ю трьох дітей та обтяжена обов'язками члена королівської родини.

Також у книзі багато спогадів людей, які спілкувалися з Меган до того, як вона стала дружиною принца Гаррі. За їхніми словами, зірка серіалу "Форс-мажори" була напрочуд скандальною особою.

[ + – ] Заручини Меган Маркл та принца Гаррі Фото: Фото: Gettyimages

Вона "доводила людей до сліз своїм пасивно-агресивним тоном", вимагала польотів першим класом та розкішних номерів для ділових поїздок. Причому її агент знав, що вона може розкритикувати наданий їй номер та вимагати інший. Так сталося у Нью-Йорку, коли їй не сподобався папуга у клітці, що жив у вестибюлі готелю. Задовольнити її вимоги було нелегко, оскільки Меган Маркл була зіркою першої величини. До "Форс-мажорів" вона знімалася в епізодичних ролях.

Том Бауер обговорив свою книгу в програмі "Доброго ранку, Британія". І зазначив, що Меган була зла через майбутній вихід книги і заборонила своєму персоналу розмовляти з автором.

"Вона ясно дала зрозуміти всім своїм друзям і людям, які працюють на неї, щоб вони не розмовляли зі мною, так що це була досить важка боротьба, але я мав достатньо героїв, які хотіли розповісти правду про Меган. Я говорив з 80 людьми", — повідомив Бауер.

На запитання, чи можна в такому разі вважати книгу неупередженою, якщо люди, у яких брали інтерв'ю, вже не люблять Меган, автор відповів: "Я просіював інформацію, і я ніколи не додаю деталі, які не відповідають дійсності, і не можуть бути перевірені".

Також Том Бауер заявив, що як тільки Меган зрозуміла, що королівська сім'я — це "багато роботи і мало винагороди", їй ця витівка більше не подобалася. Вона була впевнена, що життя при дворі схоже на Голлівудський фільм.

[ + – ] Меган Маркл перед тим, як відмовилася виконувати обов'язки члена королівської сім'ї Фото: Getty Images

Чутки про те, що Меган Маркл погано поводиться з персоналом, з'являлися вже давно. А після того, як вона дала своє скандальне інтерв'ю Опрі Вінфрі, то багато хто розповів про претензії до герцогині Сассекської.

Том Бауер — автор багатьох скандальних книг про відомих особистостей. Раніше він писав про Роберта Максвелла, батька Гіслейн Максвелл, засудженої за сексуальні злочини спільниці Джеффрі Епштейна. Також його перу належать книги про Річарда Бренсона і Берні Екклстоуна.

Останній, нагадаємо, захищав Володимира Путіна після початку війни в Україні та захоплювався Гітлером.