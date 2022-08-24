Сын принца Гарри и Меган Маркл чуть не погиб во время пожара

Теперь родители не хотят оставлять своих детей ни на секунду.

Старший сын принца Гарри и Меган Маркл едва не погиб во время пожара. Об этом пишет Page Six.

Жена наследника британского престола Меган Маркл недавно записала первый эпизод своего подкаста "Архетипы". В нем герцогиня Сассекская обсудила с известной теннисисткой Сереной Уильямс гендерные стереотипы, проблемы женщин в современном мире и поделилась эксклюзивными подробностями о жизни своих детей.

В частности, бывшая американская актриса раскрыла детали страшного инцидента, произошедшего в их семье несколько лет назад. В 2019 году герцоги Сассекские отправились в тур по Южной Африке. Однако в это время в детской комнате их сына Арчи загорелся обогреватель и спровоцировал пожар. 4-месячного сына принца Гарри спасла няня Лорен, находившаяся рядом.

[ + – ] Принц Гарри с сыном Арчи Фото: The Duke and Duchess of Sussex

Женщина спустилась на первый этаж, чтобы перекусить. Так что забрала вместе с собой маленького Арчи.

Впоследствии кто-то случайно почувствовал запах дыма в коридоре и затушил пламя.

"Ее инстинкт был таков: "Позволь мне просто взять его с собой, прежде чем посадить", — отметила Маркл Маркл, добавив, что няня Лорен была из Зимбабве и часто носила малыша "на спине с грязной тканью".

[ + – ] Принц Гарри и Меган Маркл с детьми Фото: Instagram

После страшного инцидента герцоги Сассекские боятся оставлять своих детей без присмотра.

Кроме Арчи, принц Гарри и Меган Маркл воспитывают годовалую Лилибет Диану, родившуюся уже в США в июне 2021. Лишь через год девочка познакомилась со своей королевской семьей во время празднования Платинового юбилея королевы Елизаветы на престоле.

Напомним, знаменитая спортсменка Серена Уильямс рассказала правду о своих отношениях с Меган Маркл.

Также Фокус писал о новом скандале в королевской семье Великобритании. Герцоги Сассекские отказались от встречи с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон.