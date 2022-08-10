Серена Уильямс рассказала правду о своей дружбе с Меган Маркл

Серена и Меган знакомы еще с 2014 года, но об их дружбе заговорили в 2016-м.

40-летняя легендарная американская теннисистка Серена Уильямс во время интервью Vogue, на сентябрьской обложке которого она появится, подтвердила, что давно дружит с герцогиней Сассекской, несмотря на слухи о том, что она отрицала это в разговоре с журналистом Vanity Fair за несколько месяцев до того, как Меган Маркл замуж за принца Гарри.

Впервые о возможной дружбе актрисы и звезды тенниса заговорили еще в 2016 году, когда стало известно о романе Меган и Гарри. Сообщалось, что во время визита в Великобританию в том же году у Маркл и принца состоялось первое свидание. В то же время Меган посетила теннисный чемпионат Уимблдона, где наблюдала за игрой Уильямс.

Девушки познакомились в 2014 году на благотворительном футбольном матче.

"Мы сразу же нашли общий язык, фотографировались, смеялись и болтали — не о теннисе или актерском мастерстве, а о старых добрых девчачьих вещах", — сообщила будущая королевская особа в своем блоге о стиле жизни The Tig об Уильямс.

Звезда тенниса и ее муж, американский инвестор и предприниматель Алексис Оганян были гостями на королевской свадьбе 2018 года, состоявшейся в часовне Святого Георгия на территории Виндзорского замка. Уильямс было отведено одно из самых почетных мест во время службы, она сидела рядом с другими знаменитыми друзьями невесты, включая Опру Уинфри, и прямо лицом к членам королевской семьи.

[ + – ] Серена Уильямс на свадьбе Меган Маркл и принца Гарри Фото: Getty Images

Журналисты издания не обошли вниманием внешний вид Серены на свадьбе принца Гарри. Она появилась на публике с прической со множеством косичес, собранных в хвост.

"Мне нравится этот образ, это на королевской свадьбе, когда моя подруга Меган вышла замуж за Гарри. Что особенного в этом, так это то, что на королевской свадьбе была с косами. Итак, всю ночь они заплетали мне волосы. Две девушки или три девушки заплетали мне волосы, и я так устала… Это был очень долгий процесс, но оно того стоило", – сказала звезда спорта.

Связь между Меган и Уильямс до того, как Маркл вышла замуж за Гарри, была исследована биографом Томом Бауэром в его недавней и очень критической биографии Сассексов под названием "Месть: Меган, Гарри и война между Виндзорами". Он сделал несколько громких заявлений, которые широко обсуждались после ее публикации в Великобритании в прошлом месяце, в том числе то, что королева Елизавета II в преддверии похорон принца Филиппа в 2021 году сказала ближайшим помощникам, что "слава богу, Меган не приедет", и что Камилла, герцогиня Корнуольская, пошутила о том, что у будущих детей Гарри и Меган будет "имбирное афро".

Букингемский дворец и представители Меган и Гарри пока отказываются давать какие-либо официальные комментарии по поводу книги или ее многочисленных утверждений.

В то же время Бауэр не оспаривает, что у Меган и Уильямс были дружеские отношения.

Именно Серена устроила baby shower Меган в Нью-Йорке в 2019 году перед рождением ее первого ребенк. Кроме того, она также встала на защиту королевской семьи после трансляции ее интервью с Опрой Уинфри в 2021 году.

"Меган Маркл, моя самоотверженная подруга, живет своей жизнью – и подает пример сочувствия и сострадания. Каждый день она учит меня, что значит быть по-настоящему благородным. Ее слова иллюстрируют боль и жестокость, которые она испытала. Я знаю из первых рук, что институты сексизма и расизма и средства массовой информации используют для очернения женщин и цветных людей, чтобы свести нас к минимуму, сломить и демонизировать нас. Мы должны признать нашу обязанность осуждать злонамеренные, необоснованные сплетни и бульварную журналистику. Последствия систематического угнетения и виктимизации для психического здоровья разрушительны, изолируют и слишком часто смертельны", – заявила тогда Уильямс.

После того, как Гарри и Меган сложили с себя обязанности членов королевской семьи и уехали в США, они поначалу жили недалеко от Уильямс, прежде чем купить особняк в Монтесито за 14,6 млн долларов.

Напомним, Серена Уильямс заявила, что завершает спортивную карьеру.