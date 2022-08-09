Теннисистка Серена Уильямс намекнула на конец спортивной карьеры на страницах Vogue

Для обложки спортивная суперзвезда позировала с пятилетней дочерью Олимпией

40-летняя Серена Уильямс прощается с карьерой теннисистки в сентябрьском номере американского Vogue. 23-кратная чемпионка турниров "Большого шлема" намекнула, что в любой момент может закончить карьеру.

Теннисистка позировала на пляже в нарядах Balenciaga, Sergio Hudson, Wales Bonner, Ralph Lauren, Gucci, фотографировала ее Габриэлла Карефа-Джонсон.

В журнале уже отметили, что Серена Уильямс прощается с теннисом на своих условиях и своими словами.

[ + – ] Новая фотосессия Серены Уильямс для Vogue и архивный снимок 2003 года

"Мне никогда не нравилось слово "пенсия". Мне это слово не кажется современным. Возможно, лучшее слово для описания того, что я делаю, — это эволюция. Я здесь, чтобы сказать вам, что я развиваюсь от тенниса к другим вещам, которые важны для меня", — отметила теннисистка.

Она рассказала, что несколько лет назад основала Serena Ventures, фирму венчурного капитала. Вскоре после этого она создала семью, а теперь она хочет, чтоб ее семья стала больше.

Тем более, что ее дочка Олимпия все чаще говорит о том, что хочет стать старшей сестрой. Серена рассказала, что ей нравилось быть беременной, но материнство так, или иначе повлияло на ее блестящую спортивную карьеру. Она выиграла Открытый чемпионат Австралии в 2017 году, будучи на втором месяце беременности, но в сентябре ей исполняется 41 год, так что если она хочет еще детей, то стоит закончить карьеру в теннисе.

Тем более, что Серена завоевала множество теннисных титулов.

"Я не хотела признавать, что должна уйти из тенниса. Алексис, мой муж, и я почти не говорили об этом: это как запретная тема. Я не могу даже поговорить об этом с родителями. Как будто это нереально, пока ты не скажешь это вслух. Я знаю, что многие люди взволнованы и с нетерпением ждут выхода на пенсию, и мне бы очень хотелось, чтобы и я так себя чувствовала. Эшли Барти была номером один в мире, когда ушла из спорта в марте этого года, и я считаю, что она действительно была готова двигаться дальше. Каролин Возняцки, одна из моих лучших подруг, почувствовала облегчение, когда вышла на пенсию в 2020 году", — призналась Серена.

Серена Уильямс призналась, что хоть она и поняла, что ей нужно сделать выбор, она ненавидит тот факт, что ей приходится это делать.

Но она примет участие в турнире U.S. Open в Нью-Йорке, который пройдет в начале сентября. Вчера, 8 августа, 40-летняя спортсменка выиграла первый одиночный матч со времен Ролан Гаррос 2021. Произошло это на турнире WTA 1000 в Канаде.

Последний год она не играла из-за травм и вернулась на теннисный турнир в Уимблдоне, где проиграла уже в первом круге.

[ + – ] Серена Уильямс покидает Уимблдон в 2022 году Фото: Getty Images

За свою карьеру бывшая первая ракетка мира 23 раза выигрывала турниры "Большого шлема" и уступает только австралийской теннисистке Маргарет Корт, у которой 24 победы, а 73 раза — турниры WTA. Также она четырехкратная обладательница золота Олимпиады.

[ + – ] Серена Уильямс с семьей Фото: Instagram Serena Williams

В конце 2016 года Серена обручилась с сооснователем сайта Reddit Алексисом Оганяном. 1 сентября 2017 года Уильямс родила дочь — Алексис Олимпию Оганян, через два месяца пара поженилась.