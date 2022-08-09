Тенісистка Серена Вільямс натякнула на кінець спортивної кар'єри на сторінках Vogue

Для обкладинки спортивна суперзірка позувала з п'ятирічною дочкою Олімпією

40-річна Серена Вільямс прощається з кар'єрою тенісистки у вересневому номері американського Vogue. 23-разова чемпіонка турнірів "Великого шолома" натякнула, що будь-якої миті може закінчити кар'єру.

Тенісистка позувала на пляжі в костюмах Balenciaga, Sergio Hudson, Wales Bonner, Ralph Lauren, Gucci, фотографувала її Габріелла Карефа-Джонсон.

У журналі вже зазначили, що Серена Вільямс прощається з тенісом на своїх умовах та своїми словами.

[ + – ] Нова фотосесія Серени Вільямс для Vogue та архівний знімок 2003 року

"Мені ніколи не подобалося слово "пенсія". Мені це слово не здається сучасним. Можливо, найкраще слово для опису того, що я роблю, — це еволюція. Я тут, щоб сказати вам, що я розвиваюся від тенісу до інших речей, які важливі для мене", — зазначила тенісистка.

Вона розповіла, що кілька років тому започаткувала Serena Ventures, фірму венчурного капіталу. Незабаром після цього вона створила сім'ю, а тепер вона хоче, щоб її сім'я побільшала.

Тим паче, що її донька Олімпія дедалі частіше говорить про те, що хоче стати старшою сестрою. Серена розповіла, що їй подобалося бути вагітною, але материнство так чи інакше вплинуло на її блискучу спортивну кар'єру. Вона виграла Відкритий чемпіонат Австралії у 2017 році, будучи на другому місяці вагітності, але у вересні їй виповнюється 41 рік, тому якщо вона хоче ще дітей, то варто закінчити кар'єру в тенісі.

Тим паче, що Серена здобула безліч тенісних титулів.

"Я не хотіла визнавати, що маю піти з тенісу. Алексіс, мій чоловік, і я майже не говорили про це: це як заборонена тема. Я не можу навіть поговорити про це з батьками. Начебто це нереально, поки ти не скажеш це. Я знаю, що багато людей схвильовані і з нетерпінням чекають виходу на пенсію, і мені б дуже хотілося, щоб і я так себе почувала... Ешлі Барті була номером один у світі, коли пішла зі спорту в березні цього року, і я вважаю, що вона справді була готова рухатися далі. Каролін Возняцкі, одна з моїх найкращих подруг, відчула полегшення, коли вийшла на пенсію 2020 року", — зізналася Серена.

Серена Вільямс зізналася, що хоч вона й зрозуміла, що їй потрібно зробити вибір, вона ненавидить той факт, що їй доводиться це робити.

Але вона візьме участь у турнірі US Open у Нью-Йорку, який відбудеться на початку вересня. Учора, 8 серпня, 40-річна спортсменка виграла перший одиночний матч із часів Ролан Гаррос 2021. Сталося це на турнірі WTA 1000 у Канаді.

Останній рік вона не грала через травми і повернулася на тенісний турнір у Вімблдоні, де програла вже у першому колі.

[ + – ] Серена Вільямс залишає Вімблдон у 2022 році Фото: Getty Images

За свою кар'єру колишня перша ракетка світу 23 рази вигравала турніри "Великого шолома" і поступається лише австралійській тенісистці Маргарет Корт, яка має 24 перемоги, а 73 рази — турніри WTA. Також вона чотириразова володарка золота Олімпіади.

[ + – ] Серена Вільямс із сім'єю Фото: Instagram Serena Williams

Наприкінці 2016 року Серена побралася із співзасновником сайту Reddit Алексісом Оганяном. 1 вересня 2017 року Вільямс народила дочку — Алексіс Олімпію Оганян, через два місяці пара одружилася.