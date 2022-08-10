Серена Вільямс поділилася деталями своєї дружби з Меган Маркл

Серена та Меган знайомі ще з 2014 року, але про їхню дружбу заговорили 2016-го.

40-річна легендарна американська тенісистка Серена Вільямс під час інтерв'ю Vogue, на вересневій обкладинці якого вона з'явиться, підтвердила, що давно товаришує з герцогинею Сассекською, незважаючи на чутки про те, що вона заперечувала це в розмові з журналістом Vanity Fair за кілька місяці вдо того, як Меган Маркл заміж за принца Гаррі.

Уперше про можливу дружбу акторки та зірки тенісу заговорили ще у 2016 році, коли стало відомо про роман Меган і Гаррі. Повідомлялося, що під час візиту до Великобританії того ж року в Маркл і принца відбулося перше побачення. Тоді ж Меган відвідала тенісний чемпіонат Вімблдону, де спостерігала за грою Вільямс.

Дівчата познайомилися у 2014 році на благодійному футбольному матчі.

"Ми відразу ж знайшли спільну мову, фотографувалися, сміялися та говорили — не про теніс чи акторську майстерність, а про старі добрі дівчачі речі", — повідомила майбутня королівська особа у своєму блозі про стиль життя The Tig про Вільямс.

Зірка тенісу та її чоловік, американський інвестор і підприємець Алексіс Оганян, були гостями на королівському весіллі 2018 року, що відбулося в каплиці Святого Георгія на території Віндзорського замку. Вільямс відведели одне з найпочесніших місць під час служби, вона сиділа поряд із іншими знаменитими друзями нареченої, включаючи Опру Вінфрі, і прямо обличчям до членів королівської родини.

[ + – ] Серена Вільямс на весіллі Меган Маркл і принца Гаррі Фото: Getty Images

Журналісти видання не залишили без уваги зовнішній вигляд Серени на весіллі принца Гаррі. Вона з'явилася на публіці із зачіскою з безліччю косичок, зібраних у хвіст.

"Мені подобається цей образ, це на королівському весіллі, коли моя подруга Меган вийшла заміж за Гаррі. Що особливого в цьому, так це те, що на королівському весіллі була з косами. Отже, всю ніч вони заплітали мені волосся. Дві дівчини чи три дівчини заплітали мені волосся, і я так стомилася… Це був дуже довгий процес, але воно того варте", — сказала зірка спорту.

Зв'язок між Меган і Вільямс до того, як Маркл вийшла заміж за Гаррі, був досліджений біографом Томом Бавером у його недавній і дуже критичній біографії Сассексів під назвою "Помста: Меган, Гаррі та війна між Віндзорами". Він зробив кілька гучних заяв, які широко обговорювалися після її публікації у Великій Британії минулого місяця, у тому числі те, що королева Єлизавета II напередодні похорону принца Філіпа у 2021 році сказала найближчим помічникам, що "слава богу, Меган не приїде", і що Камілла, герцогиня Корнуольська, пожартувала про те, що в майбутніх дітей Гаррі та Меган буде "імбирне афро".

Букінгемський палац і представники Меган і Гаррі поки що відмовляються давати будь-які офіційні коментарі з приводу книги чи її численних тверджень.

Водночас Бавер не заперечує, що Меган і Вільямс мали дружні стосунки.

Саме Серена влаштувала baby shower Меган у Нью-Йорку у 2019 році перед народженням її першої дитини. Крім того, вона також стала на захист королівської родини після трансляції її інтерв'ю з Опрою Вінфрі у 2021 році.

"Меган Маркл, моя самовіддана подруга, живе своїм життям — і подає приклад співчуття й співпереживання. Щодня вона вчить мене, що означає бути по-справжньому благородною. Її слова ілюструють біль і жорстокість, яких вона зазнала. Я знаю з перших рук, що інститути сексизму та расизму й засоби масової інформації використовують для очорнення жінок і кольорових людей, щоб звести нас до мінімуму, зломити й демонізувати нас. Ми повинні визнати наш обов'язок засуджувати зловмисні, необґрунтовані плітки та бульварну журналістику. Наслідки систематичного придушення та віктимізації для психічного здоров'я руйнівні, ізолюють і надто часто смертельні", — заявила тоді Вільямс.

Після того, як Гаррі та Меган склали із себе обов'язки членів королівської сім'ї та поїхали в США, вони спочатку жили недалеко від Вільямс, перш ніж купити маєток у Монтесіто за 14,6 млн доларів.

Нагадаємо, Серена Вільямс заявила, що завершує спортивну кар'єру.