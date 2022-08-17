Принц Гарри и Меган Маркл отказались встретиться с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон

Супруги снова посетят Великобританию.

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл отказались от встречи с родным братом герцога, принцем Уильямом и его супругой Кейт Миддлтон. Об этом пишет Daily Mail.

Как известно, герцогские супруги вновь посетят Европу в ближайшее время, однако в свои планы не включают возможность встретиться с герцогами Кембриджскими.

Во время своего визита в Великобританию в рамках всемирного саммита One Young World Summit, на котором будут представители почти 200 стран, принц Гарри и Меган Маркл планируют встретиться со своими королевскими родственниками. Однако они отказались увидеться с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон. По словам источников, близких к королевской семье Великобритании, герцоги Сассекские будут избегать контактов с Кембриджами.

[ + – ] Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Getty Images

"Я не думаю, что они столкнутся друг с другом, если это не будет заранее оговорено", — рассказывают инсайдеры.

Также известно, что кроме Великобритании принц Гарри и Меган Маркл посетят также Германию, где состоятся "Игры непокоренных".

[ + – ] Принц Гарри и принц Уильям Фото: Getty Images

Во время визита Сассексов в Великобританию в июне 2022 между братьями также наблюдались неурядицы. В соборе во время службы принц Уильям избегал зрительного контакта с братом, а на первый день рождения дочери герцогов Сассекских Лилибет Дианы Кейт Миддлтон и принц Уильям прийти отказались.

Напомним, принц Гарри признался, что его мама, принцесса Диана, помогла ему выбрать будущую жену.

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