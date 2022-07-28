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Принц Гарри рассказал, как принцесса Диана помогла ему выбрать жену

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Фото: Фото: Gettyimages | Принц Гарри

У герцога есть особое место на планете, где он чувствует связь с матерью.

Принц Гарри раскрыл место, в котором он чувствует сильнейшую связь со своей матерью, погибшей принцессой Дианой. Об этом пишет Marie Claire.

Герцог Сассекский назвал этим местом Африку — регион, в котором Гарри с детства проводил много времени и который принцесса Диана часто посещала, проводив здесь важную гуманитарную работу.

Во время основной речи в Организации Объединенных Наций по случаю Международного дня Нельсона Манделы герцог рассказал о своей любви к Африке, объяснив, что это место, где он чувствует глубокую связь со своей покойной матерью.

"Я всегда находил надежду на континенте. Фактически, в течение большей части моей жизни это было моим спасительным кругом, местом, где я снова и снова находил покой и исцеление…Там я чувствовал себя ближе к своей матери и искал утешение после ее смерти, и где я знал, что нашел в своей жене родственную душу", — признался муж Меган Маркл.

Принцесса Диана и принц Гарри
Принцесса Диана и принц Гарри
Фото: Коллаж: Фокус

В частности, королевский потомок рассказал, что на его стене в доме висит изображение встречи принцессы Дианы и Нельсона Манделы в Кейптауне в 1997 году.

"Когда я впервые посмотрел на фотографию, сразу увидел радость на лице моей матери", — признался Гарри.

Принц Гарри и его жена, американская актриса Меган Маркл вместе посетили Ботсвану в самом начале их отношений. Герцог Сассекский даже выбрал бриллиант из Ботсваны для обручального кольца Меган Маркл. Это место играет очень важную роль в жизни королевского внука. Именно здесь он понял, что готов связать свою судьбу с Меган Маркл.

Герцоги Сассекские заключили брак в 2018 году. Сейчас они воспитывают двоих детей — трехлетнего Арчи и годовалую Лилибет Диану, которая родилась уже после переезда в США.

Принц Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл
Фото: Getty Images

Принцесса Диана погибла в автокатастрофе в 1997 году, когда ее сыновья были еще в подростковом возрасте. Через некоторое время принц Чарльз женился на своей давней любви, герцогине Камилле Паркер-Боулз.

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл не приедут по личному приглашению королевы Елизаветы в Великобританию из-за конкретной причины, цена которой составляет 20 млн долларов.

Также Фокус писал об открытии памятника принцессе Диане в Затонувшем саду Кенсингтонского дворца.