Принц Гаррі розповів, як принцеса Діана допомогла йому обрати дружину

У герцога є особливе місце на планеті, де він відчує зв'язок з матір'ю.

Принц Гаррі розкрив місце, у якому він відчуває найсильніший зв'язок зі своєю матір'ю, загиблою принцесою Діаною. Про це пише Marie Claire.

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Герцог Сассекський назвав цим місцем Африку — регіон, у якому Гаррі з дитинства проводив багато часу і який принцеса Діана сама часто відвідувала, проводивши тут важливу гуманітарну роботу.

Під час основної промови в Організації Об’єднаних Націй з нагоди Міжнародного дня Нельсона Мандели герцог розповів про свою любов до Африки, пояснивши, що це місце, де він відчуває глибокий зв’язок зі своєю покійною матір’ю.

"Я завжди знаходив надію на континенті. Фактично, протягом більшої частини мого життя це було моїм рятівним кругом, місцем, де я знову і знову знаходив спокій і зцілення…Там я почувався найближчим до своєї матері та шукав розради після її смерті, і де я знав, що знайшов у своїй дружині споріднену душу", — зізнався чоловік Меган Маркл.

[ + – ] Принцеса Діана та принц Гаррі Фото: Колаж: Фокус

Зокрема королівський нащадок розповів, що на його стіні в будинку висить зображення зустрічі принцеси Діани та Нельсона Мандели у Кейптауні в 1997 році.

"Коли я вперше подивився на фотографію, одразу побачив радість на обличчі моєї матері", — зізнався Гаррі.

Принц Гаррі та його дружина, американська акторка Меган Маркл разом відвідали Ботсвану на самому початку їхніх стосунків. Герцог Сассекський навіть вибрав діамант із Ботсвани для каблучки для заручин Меган Маркл. То ж це місце відіграє дуже важливу роль у житті королівського онука. Саме тут він зрозумів, що готовий пов'язати свою долю з Меган Маркл.

Герцоги Сассекські уклали шлюб у 2018 році. Наразі вони виховують двох дітей — трирічного Арчі та однорічну Лілібет Діану, яка народилася вже після переїзду до США.

[ + – ] Принц Гаррі та Меган Маркл Фото: Getty Images

Принцеса Діана загинула в автокатастрофі у 1997 році, коли її сини були ще в підлітковому віці. Через певний час принц Чарльз одружився зі своєю давньою любов'ю, герцогинею Каміллою Паркер-Боулз.

Нагадаємо, принц Гаррі та Меган Маркл не приїдуть на особисте запрошення королеви Єлизавети до Великобританії через конкретну причину, ціна якої становить 20 млн доларів.

Також Фокус писав про відкриття пам'ятника принцесі Діані у Затонулому саду Кенсінгтонського палацу.