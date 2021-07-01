У Затонулому саду Кенсингтонського палацу відкрили пам'ятник принцесі Діані (фото, відео)

Пам'ятник для принцеси Уельської її сини замовили ще в 2017 році й хотіли, щоб він відображав вплив, який справила на країну і світ їхня покійна мати.

Принц Вільям і його брат Гаррі, герцог Сассекський воззʼєдналися на довгоочікуване відкриття статуї їх покійної матері Діани, принцеси Уельської в реконструйованому Затонулому саду Кенсингтонського палацу, передає Hello.

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Скульптурний ансамбль, створений Яном Ранк-Бродлі, зображує Діану, яка обіймає двох дітей. Місце для памʼятника було обране не випадково, оскільки мати принців дуже любила цей сад. У ньому посаджені 4 000 квітів і рослин, які подобалися принцесі, а також розташований прямокутний басейн.

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Статуя була замовлена братами ще в 2017 році. Вони хотіли, щоб памʼятник їх матері показав вплив принцеси Діани у Великобританії і в усьому світі та допомагав майбутнім поколінням зрозуміти значення її місця в історії.

Портрет і стиль одягу принцеси були засновані на останньому періоді її життя, коли вона набула впевненості в своїй ролі амбасадорки з гуманітарних питань. Під статуєю знаходиться постамент із вигравійованим на ньому імʼям принцеси і датою відкриття, а по периметру він вимощений бруківкою. На каменях висічений уривок із вірша Альберта Швейцера "Міра людини", який був прочитаний на поминальній службі в 2017 році, присвяченій 20-річчю від дня її смерті.

"Це одиниці виміру достоїнства цієї жінки як жінки, незалежно від народження. Не те, що було її статусом? Але чи було у неї серце? Як вона зіграла роль, дану їй Богом?" — свідчить напис.

Кількість гостей в саду скоротили до 13 осіб у звʼязку з ковідними обмеженнями, однак чимало британців прийшли під ворота і залишали там квіти, плакати і писали слова підтримки.

Серед присутніх був і брат Діани Чарльз, граф Спенсер. До нього приєдналися сестри принцеси, леді Джейн Феллоуз і леді Сара Маккоркодейл.

На відкриття запросили дизайнера Затонулого саду Піпа Моррісона, головних садівників Кенсингтонського палацу Гері Джеймса і Грема Ділламора, заступника голови садів і маєтків Історичних королівських палаців. Також був присутній голова історичного королівського палацу Руперт Гевін.

Гаррі та Вільям, між якими останні два роки дуже натягнуті стосунки, зʼявилися в саду разом. Це був перший раз, коли їх сфотографували разом після похорону герцога Единбурзького в квітні. Герцог Сассекський вилетів до Великобританії з Лос-Анджелеса в минулу пʼятницю, щоб завершити період ізоляції перед відвідуванням заходу. Брати прибули на відкриття на кілька хвилин раніше і зупинилися на обсаджений кущами доріжці за межами саду, щоб поговорити з головою комітету зі статуй Джеймі Лоутер-Пінкертоном.

"Сьогодні, коли нашій матері виповнилося б 60 років, ми згадуємо її любов, силу і характер — якості, які зробили її силою добра в усьому світі, змінивши на краще незліченну кількість життів. Щодня ми хочемо, щоб вона все ще була з нами, і ми сподіваємося, що ця статуя назавжди залишиться символом її життя і її спадщини", — заявили Вільям і Гаррі в спільній заяві після відкриття памʼятника.

Через 90 хвилин Гаррі покинув захід.

Нагадаємо, 1 липня принцесі Діані виповнилося б 60 років. Фокус зібрав найцікавіші факти про «народну» принцесу.