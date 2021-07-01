В Затонувшем саду Кенсингтонского дворца открыли памятник принцессе Диане (фото, видео)

Памятник для принцессы Уэльской ее сыновья заказали еще в 2017 году и хотели, чтобы он отражал влияние, которое оказала на страну и мир их покойная мать.

Принц Уильям, герцог Кембриджский и его брат Гарри, герцог Сассекский воссоединились на долгожданном открытии статуи их покойной матери Дианы, принцессы Уэльской в реконструированном Затонувшем саду Кенсингтонского дворца, передает Hello.

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Скульптурный ансамбль, созданный Яном Ранк-Бродли, изображает Диану, обнимающую двух детей. Место для памятника было выбрано не случайно, поскольку мать принцев очень любила этот сад. В нем посажены 4000 цветов и растений, которые нравились принцессе, а также расположен прямоугольный бассейн.

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Статуя была заказана братьями еще в 2017 году. Они хотели, чтобы памятник их матери показал влияние принцессы Дианы в Великобритании и во всем мире и помогал будущим поколениям понять значение ее место в истории.

Портрет и стиль одежды принцессы были основаны на последнем периоде ее жизни, когда она обрела уверенность в своей роли посла по гуманитарным вопросам. Под статуей находится постамент с выгравированным на нем именем принцессы и датой открытия, а по периметру он вымощен брусчаткой. На камнях высечен отрывок из стихотворения Альберта Швейцера "Мера человека" которое было прочитано на поминальной службе в 2017 году, посвященной 20-летию со дня ее смерти.

"Это единицы измерения достоинства этой женщины как женщины, независимо от рождения. Не то, что было ее положением? Но было ли у нее сердце? Как она сыграла роль, данную ей Богом?", – гласит надпись.

Количество гостей в саду сократили до 13 человек в связи с ковидными ограничениями, однако немало британцев пришли под ворота и оставляли там цветы, плакаты и писали слова поддержки.

Среди присутствующих был и брат Дианы Чарльз, граф Спенсер. К нему присоединились сестры принцессы, леди Джейн Феллоуз и леди Сара Маккоркодейл.

На открытие пригласили дизайнера Затонувшего сада Пипа Моррисона, главных садовников Кенсингтонского дворца Гэри Джеймса и Грэма Дилламора, заместителя главы садов и поместий Исторических королевских дворцов. Также присутствовал председатель исторического королевского дворца Руперт Гэвин.

Гарри и Уильям, между которыми последние два года очень натянутые отношения, появились в саду вместе. Это был первый раз, когда их сфотографировали вместе после похорон герцога Эдинбургского в апреле. Герцог Сассекский вылетел в Великобританию из Лос-Анджелеса в прошлую пятницу, чтобы завершить период изоляции перед посещением мероприятия. Братья прибыли на открытие на несколько минут раньше и остановились на усаженной кустарниками дорожке за пределами сада, чтобы поговорить с председателем комитета по статуям Джейми Лоутер-Пинкертон.

"Сегодня, когда нашей матери исполнилось бы 60 лет, мы вспоминаем ее любовь, силу и характер — качества, которые сделали ее силой добра во всем мире, изменив к лучшему бесчисленное количество жизней. Каждый день мы хотим, чтобы она все еще была с нами, и мы надеемся, что эта статуя навсегда останется символом ее жизни и ее наследия", – заявили Уильям и Гарри в совместном заявлении после открытия памятника.

Через 90 минут Гарри покинул мероприятие.

Напомним, 1 июля принцессе Диане исполнилось бы 60 лет. Фокус собрал самые интересные факты о «народной» принцессе.