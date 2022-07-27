Ціна у 20 млн доларів. Принц Гаррі та Меган Маркл відмовили королеві Єлизаветі

Раніше Єлизавета Друга зробила перший крок до примирення та запросила онука з дружиною на особисту зустріч.

Принц Гаррі та Меган Маркл відмовилися від запрошення королеви Єлизавети приїхати до Великобританії на особисту зустріч з 96-річним монархом. Про це пише The Sun.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Як відомо, королева Великобританії напередодні особисто запросила герцогів Сассекських на зустріч у замку Балморал.

"Персоналу сказали очікувати повного списку членів королівської родини, включаючи Гаррі, Меган та їхніх дітей: трьохрічного Арчі та однорічну Лілібет", — зазначали в Букінгемському палаці.

Проте пізніше стало відомо про відмову онука та його дружини зустрітися з бабусею на території Великобританії. Принц Гаррі та Меган Маркл планують залишатися в Америці до виходу мемуарів герцога Сассекського восени 2022.

[ + – ] Принц Гаррі та Меган Маркл Фото: Getty Images

Королівський онук близько року таємно писав мемуари про своє життя у Букінгемському палаці та продав їх великому видавництву Penguin Random House за 20 млн доларів. Спогади принца Гаррі повинні вийти друком наприкінці 2022.

Герцоги Сассекські бачилися з королевою Єлизаветою під час її Платинового ювілею на престолі у червні 2022, проте їхня зустріч тривала близько 15 хвилин. Подружжя взагалі дуже холодно прийняли на батьківщині принца Гаррі, тож таблоїди очікували, що герцог проситиме публічних вибачень від своїх королівських родичів.

[ + – ] Принц Гаррі та Меган Маркл Фото: Фото: Gettyimages

Нагадаємо, у 2022 вийшла ще одна скандальна праця королівського біографа Тома Бауера про залаштункове життя Букінгемського палацу. Як відомо, за кілька тижнів до весілля придворні передбачили швидке розлучення принца Гаррі та Меган Маркл.

Також Фокус писав про важкий період у житті принца Гаррі до зустрічі з Меган Маркл. Герцогу Сассекському було важко дивитися на сімейне щастя свого старшого брата.