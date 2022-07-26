У Букінгемському палаці передбачають швидке розлучення Меган Маркл та принца Гаррі

Герцоги Сассекські перебувають у шлюбі з 2018 року.

У Букінгемському палаці передбачають швидке розлучення принца Гаррі та Меган Маркл. Про це пише Page Six.

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Королівський експерт Том Бауер у своїй книжці "Помста: Меган, Гаррі та війна між Віндзорами" розкрив нові деталі залаштункового життя королівської родини Великобританії. І цю працю активно обговорюють уже другий тиждень.

Одними з найцікавіших епізодів книжки стали судження придворних Букінгемського палацу щодо шлюбу принца Гаррі та Меган Маркл.

Як відомо, помічник роялів заявив, що союз герцогів Сассекських не буде довгим і закінчиться "в сльозах".

Колишня фрейліна королеви Єлизавети Сьюзан Хассі сказала це під час обіду з керівниками театру за кілька місяців до весілля принца Гаррі та американської акторки Меган Маркл у 2018.

"Обговорюючи можливість того, що Меган може стати пов'язаною з Національним театром після весілля, Хассі несподівано серйозно поставилася до майбутньої пари. Усе це закінчиться сльозами, запам'ятайте мої слова", — зазначила фрейліна британського монарха.

[ + – ] Меган Маркл та принц Гаррі Фото: Getty Images

Зазначимо, що менший син принцеси Діани та принца Чарльза познайомився з Меган Маркл у 2016 році, а навесні 2018 вони уклали офіційний шлюб. Пара виховує двох дітей — 3-річного сина Арчі та однорічну доньку Лілібет Діану, яка вже народилася після переїзду до США.

[ + – ] Меган Маркл та принц Гаррі із сином Арчі Фото: The Duke and Duchess of Sussex

Нагадаємо, у цій же книжці королівський біограф розкрив нові деталі складного характеру Меган Маркл. Як відомо, герцогиня Сассекська доводила людей до сліз.

Також Фокус писав про реальні стосунки Меган Маркл та принца Гаррі, кадри яких потрапили до мережі.