У мережі обговорюють відео з реальними стосунками принца Гаррі та Меган Маркл

Під час візиту до штаб-квартири ООН у Нью-Йорку Меган та Гаррі показали, що насправді ховається за їхніми милими спільними знімками.

Принц Гаррі та його дружина Меган Маркл нещодавно відвідали штаб-квартиру ООН у Нью-Йорку, щоб взяти участь у зустрічі, присвяченій пам'яті Нельсона Мандели. Під час виступу принц Гаррі виголосив пронизливу промову, згадавши свій глибокий і давній зв'язок з Африкою. Також герцог Сассекський розкритикував політику США та інших країн, згадавши не тільки про політичні конфлікти, а й про екологічну катастрофу і пандемію, що триває.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Однак шанувальники Сассекських звернули увагу не так на виступ принца Гаррі, як на момент, коли він сидів разом зі своєю дружиною в залі. У Twitter з'явилося відео, де можна побачити, як герцоги Сассекські спілкуються одне з одним. На ролику видно, що принц Гаррі дуже напружений, коли його дружина, посміхаючись, міцно тримає його за руку. Коли герцог Сассекський хоче змінити позу, Меган кладе його долоню на коліна і міцно утримує її двома руками. Маркл весь час поглядає на те, як виглядає ця поза, і посміхається, коли принц Гаррі виглядає серйозним і сумним, ледве стримуючи емоції.

Через деякий час Гаррі все-таки вдається звільнити свої руки і скласти їх разом на колінах. У цей момент Меган нахиляється до чоловіка і починає повільно гладити його руку. Принц Гаррі явно дивується від дій дружини та виглядає обуреним.

Королівські недоброзичливці припустили, що принц Гаррі перебуває у заручниках в колишньої акторки. І запропонували герцогу "моргнути, якщо йому потрібна допомога".

Нагадаємо, принц Гаррі виступив на неофіційному засіданні ООН, де розповів про своє глибоко вкорінене кохання до Африки. Герцог Сассекський згадав, що вперше потрапив на континент у віці 13 років після трагічної загибелі в автокатастрофі його мами, принцеси Діани. Саме в Африці принц Гаррі зміг знайти втіху після тяжкої втрати. З того моменту Африка нагадує йому про матір.

Фокус раніше писав про те, що Герцог та герцогиня Сассекські анонсували прем'єру документального фільму про їхнє життя наступного року. Однак Netflix має намір показати фільм разом із серіалом "Корона" у листопаді 2022 року.