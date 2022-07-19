Принц Гаррі розповів, де він відчуває особливий зв'язок із принцесою Діаною

Герцог Сассекський зізнався, що після смерті матері Африка стала місцем його втіхи.

Днями 37-річний принц Гаррі виступив на неофіційному засіданні ООН, де розповів про свою любов до Африки, що глибоко вкорінилася. Під час пронизливої програмної промови в Міжнародний день Нельсона Мандели онук британської королеви поділився історією про те, як уперше відвідав континент у віці 13 років і зміг знайти там розраду після смерті принцеси Діани. З того моменту Африка нагадує йому про матір. Про це пише Hellomagazine.

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"Із тих пір, як я вперше відвідав Африку в 13 років, я завжди знаходив надію на континенті. Насправді більшу частину мого життя це було моє рятувальне коло, місце, де я знову й знову знаходив спокій і зцілення", — сказав принц Гаррі.

Онук Єлизавети II додав, що саме в Африці почувався найближче до своєї матері. Також принц Гаррі зазначив, що на цьому континенті зрозумів, що зустрів рідну душу — свою дружину Меган Марл.

"П'ятнадцять років я приїжджаю сюди, це почуття втечі від дійсності, справжнє почуття мети… У мене тут є деякі з моїх найближчих друзів протягом багатьох років. Я приїхав сюди 1997 року або 1998 року відразу після смерті моєї мами, так що це було чудове місце, щоб утекти від усього цього. Я відчуваю глибокий зв'язок із цим місцем і з Африкою", — зізнався принц Гаррі.

Як зазначають у Hellomagazine, герцог Сассекський не вперше так відверто говорить про свою любов до Африки. У 2019 році під час робочої поїздки в Ботсвану, коли принц Гаррі допомагав місцевим школярам садити дерева для громадського заповідника, він також говорив про глибокий зв'язок із континентом.

Крім спогадів про матір, промова герцога Сассекського торкалася інших важливих тем, серед яких глобальне потепління, бідність і расова нетерпимість.

[ + – ] Принц Гаррі та Меган Маркл на неофіційному засіданні ООН Фото: Getty Images

Меган Маркл під час програмної промови чоловіка сяяла від гордості. Для заходу вона обрала шикарну чорну сукню-олівець і сумку Mulberry. Образ доповнили пара гострих замшевих туфель на підборах. Волосся акторка зібрала в гладкий хвіст. Принц Гаррі вибрав для виходу у світ елегантний темно-синій костюм із краваткою та білу сорочку.

Фокус раніше писав про те, що принц Гаррі найняв для своєї родини охоронця зі злочинним минулим.