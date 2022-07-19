Принц Гарри рассказал, где он чувствует особую связь с принцессой Дианой

Герцог Сассекский признался, что после смерти матери Африка стала местом его утешения.

На днях 37-летний принц Гарри выступил на неофициальном заседании ООН, где рассказал о своей глубоко укоренившейся любви к Африке. Во время пронзительной программной речи в Международный день Нельсона Манделы внук британской королевы поделился историей о том, как впервые посетил континент в возрасте 13 лет и смог найти там утешение после смерти принцессы Дианы. С того момента Африка напоминает ему о матери. Об этом пишет Hellomagazine.

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"С тех пор, как я впервые посетил Африку в 13 лет, я всегда находил надежду на континенте. На самом деле, большую часть моей жизни это был мой спасательный круг, место, где я снова и снова находил покой и исцеление. — сказал принц Гарри.

Внук Елизаветы II добавил, что именно в Африке чувствовал себя ближе всего к своей матери. Также принц Гарри отметил, что на этом континенте понял, что встретил родственную душу — свою супругу Меган Марл.

"Пятнадцать лет я приезжаю сюда, это чувство бегства от действительности, настоящее чувство цели… У меня здесь есть некоторые из моих самых близких друзей на протяжении многих лет. Я приехал сюда в 1997 году или в 1998 году сразу после смерти моей мамы, так что это было прекрасное место, чтобы сбежать от всего этого. Я чувствую глубокую связь с этим местом и с Африкой", — признался принц Гарри.

Как отмечают в Hellomagazine, герцог Сассекский не впервые так откровенно говорит о своей любви к Африке. В 2019 году во время рабочей поездки в Ботсвану, когда принц Гарри помогал местным школьникам сажать деревья для общественного заповедника, он также говорил о глубокой связи с континентом.

Помимо воспоминаний о матери, речь герцога Сассекского затрагивала другие важные темы, среди которых глобальное потепление, бедность и расовая нетерпимость.

[ + – ] Принц Гарри и Меган Маркл на неофициальном заседании ООН. Фото: Getty Images

Меган Маркл во время программной речи супруга сияла от гордости. Для мероприятия она выбрала шикарное черное платье-карандаш и сумку Mulberry. Образ дополнили пара остроконечных замшевых туфель на каблуке. Волосы актриса собрала в гладкий хвост. Принц Гарри выбрала для выхода в свет элегантный темно-синий костюм с галстуком и белоснежную рубашку.

Фокус ранее писал о том, что принц Гарри нанял для своей семьи телохранителя с преступным прошлым.