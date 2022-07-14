Принц Гарри и Меган Маркл наняли телохранителя с преступным прошлым

Ранее Альберто Альварес работал на Майкла Джексона, но был уволен, когда выяснилось, что он обвинялся в домашнем насилии

Принц Гарри, который не устает говорить о том, как важна для него безопасность его семьи, нанял в качестве главы службы безопасности известного телохранителя Альберта Альвареса, у которого оказалось "богатое" криминальное прошлое. Об этом пишет Daily Mail.

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Альберто Альварес ранее работал на Майкла Джексона и даже давал показания по поводу смерти артиста. Но семья Джексона уволила его, когда выяснилось, что Альварес в 2009 году был обвинен в вождении в нетрезвом виде, а в 2000-м получил три года условно за домашнее насилие. Сообщалось, что он нанес "тяжкие телесные повреждения" своей партнерше.

Семья Джексона уволила его с формулировкой, что "не чувствуют, что такой человек должен быть рядом с детьми".

Новости о том, что Альварес нашел новую работу в семье герцогов Сассекских появились после того, как его сфотографировали вместе с принцем Гарри в Монтесито, Калифорния, где принц проживает вместе с семьей.

Маловероятно, что Гарри и Меган были не в курсе преступного прошлого своего нового охранника, ведь вся информация о его судимостях есть в открытом доступе. А сам он стал довольно известен после того, как о нем писали таблоиды после смерти Майкла Джексона.

[ + – ] Альберто Альварес сопровождает Меган Маркл в Техасе

Также Альберто Альварес сопровождал Меган Маркл, когда она ездила к мемориалу жертв стрельбы в Увальде, штат Техас, 26 мая.

45-летний Альварес хорошо обучен, имеет 15-летний опыт работы и привык иметь дело со знаменитостями. Ранее он работал также с группой One Direction.

Он рассказывал британскому изданию The People, что эта работа помогла ему пережить тяжелые времена после смерти Джексона.

"Те события я никогда не забуду, но сейчас я чувствую себя лучше. В прошлом году я снова начал работать телохранителем", — рассказывал он в интервью 2012 года.

Альварес проработал в Global 360 Protection Service более десяти лет, до апреля этого года. Теперь он работает в агентстве TorchStone Global.

Один из источников в службе безопасности рассказал, что Гарри намеренно нанял Альвареса, потому что он надеется, что Альберт "именно тот человек, который позаботится о его семье". Кроме этого безопасность принца Гарри обеспечивает Кристофер Санчес, который провел 14 лет в секретной службе, защищая Барака Обаму.