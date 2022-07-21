В Сети обсуждают видео с реальными отношениями принца Гарри и Меган Маркл

Во время визита в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке Меган и Гарри показали, что на самом деле скрывается за их милыми совместными снимками.

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл недавно посетили штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке, чтобы принять участие во встрече, посвященной памяти Нельсона Манделы. Во время выступления принц Гарри произнес пронзительную речь, вспомнив о своей глубокой и давней связи с Африкой. Также герцог Сассекский раскритиковал политику США и других стран, упомянув не только о политических конфликтах, но и об экологической катастрофе и продолжающейся пандемии.

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Однако поклонники Сассекских обратили внимание не столько на выступление принца Гарри, сколько на момент, когда он сидел вместе со своей супругой в зале. В Twitter появилось видео, где можно увидеть, как герцоги Сассекские общаются друг с другом. На ролики видно, что принц Гарри сильно напряжен, в тот момент, как его супруга, улыбаясь, крепко держит его за руку. Когда герцог Сассекский хочет сменить позу, Меган кладет его ладонь на свои колени и крепко удерживает ее двумя руками. Маркл все время поглядывает на то, как выглядит эта поза, и улыбается, в то время как принц Гарри выглядит серьезным и грустным, едва сдерживая эмоции.

Через некоторое время принцу Гарри все-таки удается освободить свои руки и сложить их вместе на коленях. В этот момент Меган наклоняется к мужу и начинает медленно гладить его руку. Принц Гарри явно недоумевает от действий супруги и выглядит возмущенным.

Королевские недоброжелатели предположили, что принц Гарри находится в заложника у бывшей актрисы. И предложили герцогу "моргнуть, если ему нужна помощь".

Напомним, принц Гарри выступил на неофициальном заседании ООН, где рассказал о своей глубоко укоренившейся любви к Африке. Герцог Сассекский вспомнил, что впервые попал на континент в возрасте 13 лет, после трагической гибели в автокатастрофе его мамы, принцессы Дианы. Именно в Африке принц Гарри смог найти утешение после тяжелой утраты. С того момента Африка напоминает ему о матери.

Фокус ранее писал о том, что Герцог и герцогиня Сассекские анонсировали премьеру документального фильма об их жизни в следующем году. Однако Netflix намерен показать фильм вместе с сериалом "Корона" в ноябре 2022.