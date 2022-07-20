Netflix хочет показать биографию принца Гарри одновременно с сериалом "Корона"

Герцог и герцогиня Сассекские анонсировали премьеру документального фильма об их жизни в следующем году.

Netflix хочет показать документальный фильм о принце Гарри и Меган Маркл почти в то же время, что и предстоящий сезон сериала "Корона" — его выход запланирован на ноябрь 2022 года, чтобы получить максимально выгоды от проекта. Об этом сообщает Page Six со ссылкой на свои источники.

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По информации издания, стриминговый сервис хочет поступить так, несмотря на заявления Сассексов о том, что документальный фильм об их жизни должен выйти в эфир только в следующем году. А осенью 2022 года планируется автобиографическая книга принца Гарри. Однако Netflix хочет воспользоваться случаем и запустить друг за другом сразу несколько нашумевших проектов, которые наверняка вызовут ажиотаж у аудитории.

Сериал "Корона", который не нравится монархистам, в пятом сезоне расскажет историю сложных отношений покойной матери принца Гарри и ее супруга принца Чарльза. Принцессу Диану сыграет австралийская актриса Элизабет Дебики, а Доминик Уэст исполнит роль Чарльза.

Действие сериала разворачиваются в 1990-х годов. Пока неизвестно, покажут ли в сериале гибель принцессы Дианы в автокатастрофе в Париже в 1997 году.

Известно, что герцог и герцогиня Сассекские снимают документальный фильм для Netflix уже более года после подписания сделки на 100 миллионов долларов в 2021 году.

"[Руководители Netflix] знали, что книга выходит, поэтому они хотят сериал в этом году. Они не хотят больше тянуть", — отмечает источник издания Page Six.

По информации издания Daily mail Netflix во втором квартале 2022 года потерял 950 тысяч подписчиков. Потому стриминговый сервис торопится запустить одновременно несколько проектов про королевскую семью, чтобы на фоне ажиотажа привлечь новых подписчиков.

Фокус ранее рассказывал, что королевская семья очень нервничала из-за визита принца Гарри и Меган Маркл в Великобританию на юбилей Елизаветы II. Во Дворце думали, что Сассекские привезут с собой съемочную группу Netflix и устроят провокацию, чтобы привлечь к себе больше внимания. А принц Уильям думал о том, что его разговоры с братом могут стать частью документального фильма.