Принц Уильям переживает, что его разговоры с братом попадут в фильмы Netflix

Визит принца Гарри с семьей на юбилей Елизаветы II вызывает у королевской семьи опасения.

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У принца Уильяма не самые теплые отношения с принцем Гарри, после его переезда в США, но он хочет это исправить. Однако герцог Кембриджский опасается, что приватный разговор с братом об их непростых отношениях может попасть в документальные фильмы Netflix. Об этом сообщает британский таблоид The Sun со ссылкой на свои источники.

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"Уильям хочет поговорить с Гарри, чтобы попытаться устранить разногласия между ними, но он боится, что это попадет в Netflix или в книгу Гарри", — сказал инсайдер изданию.

По словам источника, 40-летний герцог Кембриджский "настороженно" относится к решению своего брата вместе с супругой и детьми приехать на торжественные мероприятия по случаю Платинового юбилея Елизаветы II. Королевская семья обеспокоена тем, что по пятам Гарри будут ходить документалисты, и супружеская пара герцогов Сассекских не упустит возможности устроить какую-нибудь провокацию, чтобы привлечь к себе внимание прессы.

"Уильям будет беспокоиться о том, что Гарри и Меган проделают трюк, чтобы попытаться привлечь к себе внимание. Кейт и Уильям поступили бы глупо, если бы не проявили подозрений, и было бы неразумно не проявлять осторожности", — сказал The Sun королевский биограф Том Бауэр.

Как пишет издание, во Дворце намерены помешать съемочной группе Netflix снимать во какие-либо юбилейные мероприятия.

Напомни, что в последний раз Гарри и Уильям виделись в июле прошлого года на открытии статуи Кенсингтонского дворца в память об их матери, принцессе Диане. Встреча прошла холодно, так как герцог Кембриджский злился на брата из-за его интервью для Опры Уинфри.

Как писал ранее Фокус, внук королевы Великобритании и его супруга планируют отказаться от своих титулов. Таким образом принц Уильям и Кейт Миддлтон хотят изменить отношение общества к современной монархии.

Также Фокус рассказывал, что получила в подарок от родилелей королевская правнучка, принцесса Шарлотта, на свой седьмой день рождения.