Принц Вільям переживає, що його розмови з братом потраплять до фільмів Netflix

Візит принца Гаррі із сім'єю на ювілей Єлизавети II викликає в королівської сім'ї побоювання.

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У принца Вільяма не найтепліші стосунки з принцом Гаррі після його переїзду до США, але він хоче це виправити. Проте герцог Кембриджський побоюється, що приватна розмова з братом про їхні непрості стосунки може потрапити до документальних фільмів Netflix. Про це повідомляє британський таблоїд The Sun із посиланням на свої джерела.

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"Вільям хоче поговорити з Гаррі, щоб спробувати усунути розбіжності між ними, але він боїться, що це потрапить до Netflix або книги Гаррі", — сказав інсайдер виданню.

За словами джерела, 40-річний герцог Кембриджський "насторожено" ставиться до рішення свого брата разом із дружиною та дітьми приїхати на урочисті заходи з нагоди Платинового ювілею Єлизавети II. Королівська сім'я стурбована тим, що по п'ятах Гаррі ходитимуть документалісти, і подружня пара герцогів Сассекських не проґавить можливості влаштувати якусь провокацію, щоб привернути до себе увагу преси.

"Вільям переживатиме про те, що Гаррі й Меган пророблять трюк, щоб спробувати привернути до себе увагу. Кейт і Вільям вчинили б безглуздо, якби не виявили підозр, і було б нерозумно не виявляти обережності", — сказав The Sun королівський біограф Том Бауер.

Як пише видання, в Палаці мають на меті завадити знімальній групі Netflix знімати будь-які ювілейні заходи.

Нагадай, що востаннє Гаррі та Вільям бачилися в липні минулого року на відкритті статуї Кенсінгтонського палацу на згадку про їхню матір, принцесу Діану. Зустріч пройшла холодно, оскільки герцог Кембриджський сердився на брата через його інтерв'ю для Опри Вінфрі.

Як писав раніше Фокус, онук королеви Великобританії та його дружина планують відмовитися від своїх титулів. Так принц Вільям і Кейт Міддлтон хочуть змінити ставлення суспільства до сучасної монархії.

Також Фокус розповідав, що отримала в подарунок від батьків королівська правнучка, принцеса Шарлотта, на свій сьомий день народження.