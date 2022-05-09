Кейт Міддлтон та принц Вільям планують відмовитися від королівських титулів

У королівській родині Великобританії намічаються нові потрясіння.

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Онук королеви Великобританії та його дружина планують відмовитися від своїх титулів. Як відомо, принц Вільям та Кейт Міддлтон хочуть змінити ставлення у суспільстві до сучасної монархії. Про це пише The Mirror.

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Герцоги Кембриджські, за словами інсайдера видання, планують влаштувати цілу революцію у Букінгемському палаці. Проте наразі невідомо, як саме будуть називатися принц Вільям та Кетрін Міддлтон після своєї відмови від гучних королівських титулів.

"Вони хочуть відмовитися від поклонів та реверансів на публіці, бути більш доступними, менш формальними та менш нав'язливими, розірвати зв'язки з багатьма традиціями і зосередитися на сучасній монархії", — зазначило джерело The Mirror.

[ + – ] Принц Вільям та Кейт Міддлтон разом понад 10 років Фото: Getty Images

Як відомо, перші думки про відмову від королівських титулів були в герцогів Кембриджських після туру країнами Карибського басейну на початку 2022 року. Тоді жителі Ямайки вимагали в королівської родини Великобританії негайно матеріально компенсувати століття рабства та просити вибачення перед ними за це. А більшість багатств Букінгемського палацу, за словами мешканців Карибів, це результати важкої праці рабів протягом століть.

Тож тепер Кейт Міддлтон та принц Вільям планують стати ще більш ближчими до людей та змінити думки про усталені королівські традиції.

Свого часу, у 2020, менший брат герцога Кембриджського принц Гаррі разом зі своєю дружиною Меган Маркл склали королівські обов'язки та переїхали жити у США. З того часу між братами продовжуються натягнуті стосунки.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон стала патроном Альянсу материнського психічного здоров'я та виступила в новій ролі із заявою про депресію, яка спіткає молодих матерів.

Також Фокус писав про незвичайний живий презент, який отримала на свій сьомий день народження єдина донька герцогів Кембриджських — принцеса Шарлотта.