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Кейт Міддлтон виступила з промовою про депресію

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Фото: Getty Images | Кейт Міддлтон

Герцогиня Кембриджська останнім часом бере на себе все більше королівських обов'язків.

Дружина принца Вільяма Кейт Міддлтон випустила офіційне звернення як новий патрон Альянсу материнського психічного здоров'я, у якому відверто розповіла про проблему депресій. Про це пише People.

Герцогиня заначила, що за останні кілька років усім стала зрозумілою важливість психічного здоров'я.

"Ми всі знаємо, що вагітність, пологи та перші роки життя дитини можуть бути дуже складним часом. Батьки часто стикаються із занепокоєнням і пригніченістю в ці моменти", — наголосила у своїй промові дружина принца Вільяма та мати трьох дітей.

Кейт Міддлтон стала патроном Альянсу материнського психічного здоров'я

Зокрема Кейт Міддлтон розповіла, що кожна п'ята вагітна жінка страждає на перинатальні психічні захворювання. "На жаль, всі ми розуміємо, що реальна цифра значно більша, адже багато хто воліє мовчати про своє горе. Ніхто не застрахований від депресії", — зазначила герцогиня.

Також Кетрін наголосила на важливості виховання майбутнього покоління.

Нагадаємо, якими секретами користується дружина принца Вільяма, аби завжди впевнено виглядати на підборах.

Також Фокус писав про незвичайний живий подарунок, який отримала на свій сьомий день народження донька Кейт Міддлтон та принца Вільяма — принцеса Шарлотта.