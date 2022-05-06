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Кейт Миддлтон выступила с речью о депрессии

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Фото: Getty Images | Кейт Миддлтон

Кембриджская герцогиня в последнее время принимает на себя все больше королевских обязанностей.

Жена принца Уильяма Кейт Миддлтон выпустила официальное обращение в качестве нового патрона Альянса материнского психического здоровья, в котором откровенно рассказала о проблеме депрессий. Об этом пишет People.

Герцогиня отметила, что за последние несколько лет всем стала ясна важность психического здоровья.

"Мы все знаем, что беременность, роды и первые годы жизни ребенка могут быть очень сложным периодом. Родители часто сталкиваются с беспокойством и подавленностью в эти моменты", — подчеркнула в своей речи супруга принца Уильяма и мать троих детей.

Кейт Миддлтон стала патроном Альянса материнского психического здоровья

В частности Кейт Миддлтон рассказала, что каждая пятая беременная женщина страдает от перинатальных психических заболеваний. "К сожалению, все мы понимаем, что реальная цифра значительно больше, ведь многие предпочитают молчать о своем горе. Никто не застрахован от депрессии", — рассказала герцогиня.

Также Кэтрин отметила важность воспитания будущего поколения.

Напомним, какими секретами пользуется жена принца Уильяма, чтобы всегда уверенно выглядеть на каблуках.

Также Фокус писал о необычном живом подарке, который получила на свой седьмой день рождения дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма — принцесса Шарлотта.