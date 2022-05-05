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Какими секретами пользуется Кейт Миддлтон, чтобы долго ходить на каблуках

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Фото: Getty Images | Кейт Миддлтон

Герцогиня Кембриджская часто демонстрирует разнообразную элегантную обувь на каблуке.

Жена принца Уильяма Кейт Миддлтон часто демонстрирует деловые и праздничные образы, от которых невозможно оторвать взгляд. Также герцогиня добавляет к своим лукам обувь на каблуке, что делает ее выходы еще более привлекательными. О секретах, которыми пользуется Кейт Миддлтон, чтобы долго ходить на каблуках, пишет Hello Magazine.

Когда мы часто носим каблуки, наш таз неестественно наклоняется, что может вызвать боль в пояснице. Ношение каблука также влияет на мышцы стоп и пальцев.

Узкая обувь, которую Кейт Миддлтон также любит надевать, может стать причиной мозолей, натоптышей и вросшего ногтя.

"Я чувствую, что Кейт прекрасно справляется с тем, чтобы носить туфли разной высоты, формы и материала, которые лучше отвечают ее требованиям и потребностям для события или мероприятия, которое она посещает", — комментирует эксперт издания. К примеру, недавно жена принца Уильяма сыграла в теннис в специализированных кроссовках с чемпионкой US Open Эммой Радукану.

Кейт Миддлтон любит носить высокую и острую обувь
Кейт Миддлтон любит носить высокую и острую обувь
Фото: Getty Images

Однако существует ряд секретов, которые помогают герцогине Кембриджской постоянно быть уверенной на каблуках.

1. Нескользящие колготки

По словам эксперта, Кейт Миддлтон носит нескользящие колготки и носки с гелевыми полосками внизу, чтобы ее ноги крепче держались на подошве обуви.

2. Кожаные подошвы

Также говорят, что жена принца Уильяма использует кожаную подошву, чтобы амортизировать ноги и уменьшить давление на них, когда она стоит и ходит на высоком каблуке.

3. Телесные чулки

Королевский этикет требует, чтобы Кейт Миддлтон носила телесные чулки во время общественных мероприятий. Эти вещи могут быть полезны для быстрого снятия боли с ваших ног.

Кейт Миддлтон экспериментирует с обувью
Кейт Миддлтон экспериментирует с обувью
Фото: Getty Images

Очень важно, чтобы ваши ноги отдыхали от сжатия в обуви, поэтому позаботьтесь о том, чтобы проветрить их – ходите босиком по траве или песку, чтобы придать коже естественное отшелушивание и почувствовать землю.

Напомним, Кейт Миддлтон продемонстрировала очередной идеальный деловой образ.