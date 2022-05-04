Кейт Миддлтон продемонстрировала лучшее платье для деловых женщин

Минимализм и элегантность – два главных секрета успеха герцогини Кембриджской.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

40-летняя герцогиня Кембриджская Кэтрин в Лондонском музее дизайна наградила победителей премией королевы Елизаветы II в области дизайна. Награда вручается в знак признания культурной и торговой роли, которую британский дизайн играл во времена правления королевы, пишет Hello.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

На мероприятии Кейт Миддлтон появилась в бирюзово-зеленом платье с фактурой гальки и поясом с пряжкой за ​​785 фунтов стерлингов от перспективного лондонского дизайнера Эделины Ли, канадско-британской выпускницы колледжа Central Saint Martins. Интересным акцентом наряда стали рукава длиной до локтя с завязками. Образ герцогиня дополнила клатчем Emmy London и туфлями-лодочками. В качестве украшений герцогиня выбрала серьги от Nadia Irena.

Макияж королевской особы был элегантный и неброский, с акцентом на глаза, а волосы распущены.

[ + – ] Герцогиня Кембриджская Фото: Getty Images

Герцогиня живет в Кенсингтонском дворце, всего в нескольких километрах от музея. Она стала в один ряд с женщинами из монаршей семьи, которые вручали упомянутую награду. Так, Ее Величество вручила первую награду еще в 2018 году дизайнеру Ричарду Куинну, чьи изделия в прошлом носили такие знаменитости, как Амаль Клуни. В 2019 году награду вручала герцогиня Корнуольская, в 2020 году – принцесса Анна, а в прошлом году настала очередь Софи Уэссекской.

На мероприятии Кейт пообщалась с модельерами, которые получили средства от дизайнерских инициатив Фонда Британского совета моды: NEWGEN, Fashion Trust, фонд дизайнерской моды BFC/Vogue, фонд дизайнерской моды BFC/GQ.

Напомним, Кейт удивила публику своим платьем, которое поначалу приняли за костюм.