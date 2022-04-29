Поклонники Кейт Миддлтон смущены ее новым образом

Платье герцогини стоит 400 фунтов стерлингов.

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Накануне супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон вышла в свет в образе за 400 фунтов стерлингов, что смутило ее поклонников, ведь герцогиня известна своей экономностью и скромностью. Об этом пишет Hello Magazine.

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Кейт Миддлтон вместе с принцессой Анной посетила медицинские колледжи, работающие в области здравоохранения матерей. Поскольку принцесса Анна является патроном Королевского колледжа акушерок (RCM), а Кейт Миддлтон – патроном Королевского колледжа акушеров и гинекологов (RCOG), женщины вместе посетили их штаб-квартиру в Лондоне.

[ + – ] Платье, в котором Кейт Миддлтон вышла накануне в свет

Во время этого визита герцогиня Кембриджская была одета в кремовое платье от Self Portrait за 400 фунтов стерлингов. Некоторым поклонникам герцогини показалось, что это отдельные юбка и пиджак, однако, как оказалось, это платье от известного бренда.

[ + – ] Кейт Миддлтон в безупречном деловом образе Фото: Getty Images

Жена принца Уильяма дополнила образ клатчем Emmy London и туфлями Gianvito Rossi в тон основному наряду, а в качестве аксессуаров она выбрала жемчужные серьги и подвеску от Monica Vinader, которая стоит 125 фунтов стерлингов.

Напомним, Кейт Миддлтон надела то же пальто в пятый раз при выходе на публику.

Также Фокус писал о дне рождения младшего сына герцогов Кембриджских Луи. Малышу исполнилось четыре года, так что родители поделились новыми портретами принца.