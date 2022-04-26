Кейт Миддлтон в пятый раз появилась на публике в одном и том же пальто (фото)

Каждый раз Кейт дополняла пальто разными аксессуарами, чтобы освежить образ и сделать его неповторимым.

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40-летняя герцогиня Кембриджская в пятый раз пришла на публичное мероприятие в белом платье-пальто от своего любимого бренда Alexander McQueen, сообщает Daily Mail.

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Жена принца Уильяма появилась в Вестминстерском аббатстве по случаю Дня защитника Отечества в Австралии (День Анзака), поразив присутствующих элегантным образом. Белое пальто, облегающее стройную фигуру, она освежила, дополнив образ с серьгами Коллингвуд принцессы Дианы и белым ободком с черным бантом сзади от Jane Taylor. Ее ансамбль завершали черные туфли-лодочки и такого же цвета клатч.

[ + – ] Кейт Миддлтон в Вестминстерском аббатстве Фото: Getty Images

Традиционная церковная служба в аббатстве включала обращение декана Вестминстера, чтения верховных комиссаров Новой Зеландии и Австралии, молитвы, прочитанные детьми каждой страны, и ваяту маори в исполнении лондонского клуба маори Нгати Ранана. Ранее в этот же день принц Уильям присутствовал на церемонии возложения венков к Кенотафу в Уайтхолле от имени королевы.

Пальто, в котором Кейт присутствовала на службе, впервые она надела в 2015 году на крестины своей дочери, принцессы Шарлотты. Тогда к нему она добавила серьги и ожерелье от Mappin & Webb.

[ + – ] Крестины принцессы Шарлотты, 2015 год Фото: Getty Images

Второй раз она появилась в нем в 2016 году на Trooping The Colour, параде в честь дня рождения королевы в Лондоне. Для мероприятия герцогиня дополнила наряд большими жемчужными серьгами и светло-розовой шляпкой.

[ + – ] Герцогиня Корнуолльская и герцогиня Кембриджская, 2016 год Фото: Getty Images

В июле 2017 года в Бельгии герцогиня в третий раз надела этот наряд на церемонию, посвященную 100-летию битвы при Пасшендале. Она сочетала его с подходящей шляпкой, а также серыми замшевыми туфлями на каблуках и сумочкой.

[ + – ] Герцоги Кембриджские, Бельгия, 2017 год Фото: Getty Images

Четвертый раз Кэтрин выбрала упомянутое пальто на свадьбу принца Гарри с Меган Маркл в мае 2018 года. В этот раз жена будущего короля подобрала к нему шляпку от Philip Treacy и туфли от Jimmy Choo.

[ + – ] Кейт Миддлтон на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл Фото: Getty Images

Кейт много раз появлялась на публике в одном и том же наряде, завоевав негласное звание самой экономной представительницы королевской семьи. Например, в 2012 году она выбрала кремовое платье Roland Mouret для ужина в лондонском Claridges, а год спустя снова надела его на премьеру фильма "Мандела: долгий путь к свободе". А 2021-м герцогиня появилась в блестящем платье Jenny Packham на Королевском варьете. Впервые же его Кейт примерила во время турне по Пакистану в 2019 году.

Напомним, какие вечерние образы продемонстрировала Кей Миддлон во время турне по Карибам.