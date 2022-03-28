Карибский тур: лучшие вечерние платья Кейт Миддлтон (фото, видео)

На протяжении всего тура герцогиня демонстрировала яркие и стильные наряды днем, а на вечер выбирала сдержанную роскошь.

Герцогиня Кембриджская Кэтрин вместе с мужем, принцем Уильямом, совершили восьмидневный тур по странам Карибского бассейна по случаю Платинового юбилея королевы, посетив Белиз, Ямайку, Багамы. Кейт Миддлтон меняла наряды один за другим, поражая не только блестящим соответствием протоколу и особенностям каждой принимающей стороны, но и неизменно безупречным вкусом. Фокус решил остановиться на вечерних платьях будущей королевы, в которых она появлялась на приемах.

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Розовое платье от Vampire’s Wife

На прием, посвященный Платиновому юбилею Елизаветы II, устроенный генерал-губернатором Фроя Цалам, герцогиня Кембриджская надела длинное розовое мерцающее платье из органзы, названное Light Sleeper, за ​​2500 фунтов стерлингов, от британского бренда Vampire’s Wife, созданное женой рок-звезды Ника Кейва, бывшей моделью Сьюзи Кейв.

Наряд жена принца Уильяма сочетала с серебряными босоножками на каблуке и белым клатчем с черной вышивкой майя. Образ дополняли круглые золотые серьги с камнями.

[ + – ] Розовая роскошь Vampire"s Wife Фото: Getty Images

Кейт не впервые носит платья от Vampire’s Wife. Во время трехдневного тура по Ирландии в марте 2020 года в Дублине она появилась в наряде этого бренда. В целом же изделия от Сьюзи Кейв отличаются четкими линиями, вкраплением готического гламура и интересными цветовыми вариациями.

Изумрудный наряд от Jenny Packham

В рамках визита на Ямайку герцоги кембриджские посетили роскошный ужин, устроенный генерал-губернатором Ямайки сэром Патриком Линтоном Алленом. Кейт появилась на публике в изумительном платье, украшенном пайетками, от любимого дизайнера Кейт Jenny Packham. Его особенности – вырез бардо, отделка из органзы, пышное декольте с открытыми плечами, украшенный лиф, струящаяся многослойная юбка.

[ + – ] Шифоновый наряд Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

В качестве аксессуаров на Кэтрин были серьги и браслет из коллекции Emerald Tassel Parure с бриллиантами и изумрудами, которые ей одолжила королева. Елизавета II надевала эти драгоценности вместе с ожерельем, которое завершает комплект. По данным The Court Jeweller, набор мог быть подарком от шейха Заида бин Султана Аль Нахайяна из Объединенных Арабских Эмиратов.

Герцогиня также прикрепила к платью Орден Королевской семьи и Звезду GCVO, которую монарх подарила ей в апреле 2019 года на восьмую годовщину свадьбы.

Образ Кейт завершили зеленые бархатные туфли на каблуках от Manolo Blahnik.

Атласная роскошь от Phillipa Lepley

Герцоги Кембриджские стали VIP-гостями на мероприятии, организованном генерал-губернатором Багамских островов в отеле Grand Hyatt Baha Mar в Нассау. Герцогиня надела на прием атласное платье Phillipa Lepley Vienna Crossover из свадебной коллекции 2020 года с завязками на плечах.

[ + – ] Кейт Миддлтон сравнили со сказочной принцессой Фото: Getty Images

Оно описывается как "чистое, великолепное" с "вневременным женственным дизайном".

"В нем используется только один кусок небесно-бирюзового атласа по диагонали, который был отформован поверх лифа в перекрещивающемся дизайне, перетекающем в фирменные плечевые банты Филиппы, создавая лиф и юбку только с боковыми швами и непринужденный вид", – говорится в описании к наряду.

Образ герцогиня дополнила клатчем в тон платью, а также ожерельем и серьгами Van Cleef.

Напомним, Кейт Миддлтон продемонстрировала в турне роскошные образы с синим цветом, а также появилась в ярко-желтом наряде.