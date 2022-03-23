Карибский тур: Кейт Миддлтон появилась на Ямайке в роскошном платье от сербского бренда

Кейт и Уильям во время своего тура по Карибскому морю второй раз столкнулись с протестами среди местных жителей.

Кейт Миддлтон и принц Уильям, проведя четыре дня в Белизе в рамках королевского тура в Белизе, отправились на Ямайку, где пробудут два дня, сообщает Hello.

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Герцогиня Кембриджская не перестает демонстрировать поистине королевский стиль. Белиз она покидала в красном жакете YSL и расклешенных белых брюках. Образ дополняла маленькая белая сумочка Mulberry.

А вот на Ямайке жена будущего короля Великобритании блистала в ярко-желтом платье от сербского бренда Roksanda в цветах флага принимающей стороны. Образ дополняли белые остроносые туфли на высоком каблуке. Учитывая сильный ветер, герцогиня предусмотрительно собрала волосы в хвост.

На взлетно-посадочной полосе в международном аэропорту Нормана Мэнли Кейт и Уильяма встретила шеренга высокопоставленных лиц, включая бывшую "Мисс мира" Лизу Ханну из Народной национальной партии, представляющую лидера оппозиции Марка Голдинга, сенатора Камину Джонсон Смит и начальника штаба обороны контр-адмирала. Антонетт Вемесс Горман.

Королевская чета находится на Ямайке, четвертом по величине заморском королевстве королевы, чтобы отметить Платиновый юбилей, а также 60-летие независимости Ямайки — годовщину независимости Ямайки от Великобритании.

Затем Уильяма и Кейт увезли на официальную встречу с сэром Патриком Линтоном Алленом, генерал-губернатором, и его женой леди Дениз Аллен в Королевском доме.

Накануне их прибытия в резиденции собралось до 100 протестующих после открытого письма королевской чете, подписанного коалицией ямайских политиков, бизнес-лидеров, врачей и музыкантов. В частности они призывали Великобританию извиниться и выплатить компенсацию за рабство, а также подчеркивали неуместность каких либо торжеств.

"Мы с большой обеспокоенностью отмечаем ваш визит в нашу страну, Ямайку, в период, когда мы все еще переживаем глобальную пандемию и готовимся к полному воздействию другого глобального кризиса, связанного с российско-украинской войной. Мы не видим причин праздновать 70-летие восхождения вашей бабушки на британский престол, потому что ее лидерство и лидерство ее предшественников увековечили величайшую трагедию прав человека в истории человечества", – написали они.

Эту точку зрения поддержал лидер оппозиции Марк Голдинг, который заявил, что намерен поднять вопрос о публичных извинениях перед королевской четой, когда они встретятся.

Ранее сообщалось, что Ямайка уже начала процесс смещения королевы с поста главы государства с назначением высокопоставленного государственного деятеля, который будет наблюдать за переходом страны к республике.

Премьер-министр Эндрю Холнесс обязался сделать Ямайку республикой во время своей предвыборной кампании, но для внесения изменений требуется референдум. Но сохраняется некоторая оппозиция этому шагу со стороны некоторых представителей карибской страны, которую королева посетила шесть раз за время своего 70-летнего правления.

Напомним, на приеме в Белизе Кейт появилась в роскошном платье от бренды жены музыканта Ника Кейва Сьюзи.