Кейт Миддлтон в роскошном розовом платье появилась на приеме на Карибах

Герцогиня Кембриджская выбрала платье от бренда Vampire’s Wife. Ранее в наряде, созданном женой рок-звезды Ника Кейва, бывшей моделью Сьюзи Кейв, она уже щеголяла в Дублине.

Кейт Миддлтон, которая вместе с мужем, принцем Уильямом, сейчас находится в восьмидневном королевском туре по Карибскому морю, появилась на приеме в Белизе, в роскошном наряде, в очередной раз подтвердив негласное звание мировой иконы стиля.

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На прием, посвященный Платиновому юбилею Елизаветы II, устроенный генерал-губернатором Фроя Цалам, герцогиня Кембриджская надела длинное розовое мерцающее платье из органзы, названное Light Sleeper, за ​​2500 фунтов стерлингов, от британского бренда Vampire’s Wife, созданное женой рок-звезды Ника Кейва, бывшей моделью Сьюзи Кейв.

Кейт не впервые носит платья от Vampire’s Wife. Во время трехдневного тура по Ирландии в марте 2020 года в Дублине она появилась в наряде этого бренда. В целом же изделия от Сьюзи Кейв отличаются четкими линиями, вкраплением готического гламура и интересными цветовыми вариациями.

Наряд жена принца Уильяма сочетала с серебряными босоножками на каблуке и белым клатчем с черной вышивкой майя. Образ дополняли круглые золотые серьги с камнями.

Ее супруг выглядел более демократично в синем блейзере, рубашке и темно-синих брюках.

Во время приема в Белизе герцог Кембриджский в очередной раз поддержал нашу страну, которая сейчас противостоит российской агрессии. Он заявил, что "бдительность", необходимая для защиты демократии, подвергается испытанию в Украине, и подтвердил свое обещание "быть с ними солидарными".

Слова поддержки Уильяма прозвучали, когда его тур по Белизу с герцогиней подходил к концу, и он процитировал обращение королевы к парламенту страны в 1994 году, в котором подчеркивалось, что людям необходимо работать вместе для защиты свобод.

Прием в Белизе стал последним в программе герцогов Кембриджских в этом районе. Позже пара вылетит на Ямайку, следующую остановку в своем восьмидневном туре по Карибскому морю. Затем герцог и герцогиня отправятся в Королевский дом на встречу с генерал-губернатором Ямайки сэром Патриком Линтоном Алленом, а потом отметят спортивное и музыкальное наследие Ямайки.

Кембриджи, которые были вынуждены изменить место проведения мероприятия в Белизе после сопротивления местных жителей, могут столкнуться с новыми протестами ямайских активистов, обвиняющих королеву и ее предшественников в увековечивании рабства. Поскольку страна отмечает свое 60-летие, коалиция ямайских политиков, бизнес-лидеров, врачей и музыкантов обратилась с открытым письмом к британской монархии с призывом выплатить компенсацию за рабство, и во вторник, 22 марта, когда туда должны прибыть внук королевы с женой, ожидается демонстрация.

Напомним, во время тура по Карибскому морю Кэтрин продемонстрировала несколько ярких нарядов в синем цвете.