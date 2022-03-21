Карибская роскошь: Кейт Миддлтон появилась в элегантных ансамблях на экзотических островах

Жена принца Уильяма снова сделал ставку на синий цвет и не прогадала.

Герцогиня Кебриджская, которая сейчас находится в королевском восьмидневном туре по Карибским островам вместе с супругом, принцем Уильямом, в это путешествии, посвященном Платиновому юбилею королевы, делает ставку на синий цвет и демонстрирует, что он хорош не только в деловых ансамблях, но и в более расслабленных образах.

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Если в первый день жена будущего короля Великобритании спустилась с трапа самолета в роскошном синем сшитом на заказ платье с баской Jenny Packham, такого же цвета шляпке и туфлях, то на второй день она выглядела более расслаблено, но не менее эффектно.

Герцогиня надела синее платье с цветочным рисунком с короткими рукавами и многоярусной юбкой от Tory Burch. Наряд она сочетала с плетеными туфлями на танкетке.

Волосы Кейт были распущены и завиты в локоны, а в руках она держала тканую сумочку в стиле колор-блок. Образ дополняли большие солнцезащитные очки и яркие серьги-люстры королевского синего цвета.

Начало тура герцогов было омрачено неприятностью. Жители одной из деревень выступили против визита четы, причем причина была не одна. Но больше всего они протестовали против места посадки вертолета Кембриджей. Из-за этого паре срочно пришлось менять планы, и вместо посещения фермы они отправились к производителю шоколада, а затем посетили культурный центр сообщества гарифуна в Хопкинсе. Эта прибрежная деревня известна своей роскошной природой и гостеприимными жителями.

Уильям и Кейт стараются побольше узнать об охране природы региона, защите морской среды и усилиях по восстановлению уникального барьерного рифа Белиза.

Раннее Кейт уже появлялась в синем с ног до головы, посетив Вестминстерское аббатство. Этот цвет считается королевским, и эксперты предполагают, что Кейт демонстрирует миру, что готова к этой роли, если ее супруг станет монархом.