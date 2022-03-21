Карибська розкіш: Кейт Міддлтон з'явилася в елегантних ансамблях на екзотичних островах

Дружина принца Вільяма знову зробила ставку на синій колір і не помилилася.

Герцогиня Кебриджська, яка зараз знаходиться в королівському восьмиденному турі Карибськими островами разом із чоловіком, принцом Вільямом, у цій подорожі, присвяченій Платиновому ювілею королеви, робить ставку на синій колір і демонструє, що він гарний не тільки в ділових ансамблях, але й у більш розслаблених образах.

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Якщо в перший день дружина майбутнього короля Великобританії спустилася з трапа літака в розкішній синій зшитій на замовлення сукні з баскою Jenny Packham, такого ж кольору капелюшку і туфлях, то на другий день вона виглядала більш розслаблено, але не менш ефектно.

Герцогиня одягла синю сукню з квітковим малюнком із короткими рукавами та багатоярусною спідницею від Tory Burch. Вбрання вона поєднувала з плетеними туфлями на танкетці.

Волосся Кейт було розпущене і завите в локони, а в руках вона тримала ткану сумочку в стилі колор-блок. Образ доповнювали великі сонцезахисні окуляри та яскраві сережки-люстри королівського синього кольору.

Початок туру герцогів був затьмарений неприємністю. Жителі одного із сіл виступили проти візиту подружжя, причому причина була не одна. Але найбільше вони протестували проти місця посадки гелікоптера Кембриджів. Через це парі терміново довелося змінювати плани, і замість відвідування ферми вони вирушили до виробника шоколаду, а потім відвідали культурний центр спільноти гарифуну в Гопкінсі. Це прибережне село відоме своєю розкішною природою і гостинними жителями.

Вільям і Кейт намагаються більше дізнатися про охорону природи регіону, захист морського середовища та зусилля щодо відновлення унікального бар'єрного рифу Беліза.

Раніше Кейт уже з'являлася в синьому з ніг до голови, відвідавши Вестмінстерське абатство. Цей колір вважається королівським, й експерти припускають, що Кейт демонструє світові, що готова до цієї ролі, якщо її чоловік стане монархом.