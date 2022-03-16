Королівський синій. Кейт Міддлтон показала, як носити найблагородніший колір

На заході герцогиня Кембриджська з'явилася в розкішній синій сукні-пальті від свого улюбленого дизайнера.

Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон підкорила серця королівських шанувальників, відвідавши щорічну службу Співдружності у Вестмінстерському абатстві в День Співдружності разом із принцом Вільямом та іншими членами королівської родини, повідомляється на офіційній сторінці герцогів Кембриджських у Instagram.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Стиль життя" в Facebook Підписатись

Разом із майбутнім королем принцом Чарльзом іКаміллою вони представляли королівську родину, оскільки королева Єлизавета не змогла бути присутньою на заході.

Для цього заходу герцогиня обрала розкішний синій ансамбль, що складається з яскравої сукні-пальта з шерстяного крепу з коміром із шовкового оксамиту від улюбленого дизайнера Кейт Catherine Walker. Образ вона доповнила клатчем Jimmy Choo, капелюшком у тон від Lock & Co та парою рукавичок, а також обрала класичні замшеві човники Rupert Sanderson відповідного відтінку. Як аксесуари на ній був сапфіровий комплект прикрас принцеси Діани.

"Фантастично зібратися разом, щоб відсвяткувати #CommonwealthDay і сучасні, яскраві та різноманітні спільноти по всьому світу сьогодні у Вестмінстерському абатстві", – підписали герцоги знімки.

Зазначимо, що Кейт Міддлтон і принц Вільям уважно стежать за тим, що відбувається в Україні та вже неодноразово демонстрували свою підтримку країні, яка бореться з російською агресією. Вони відвідали Український культурний центр у Лондоні, де волонтери збирають допомогу для українських біженців, а раніше захоплювалися мужністю українського народу й особисто президента Володимира Зеленського.

У свою чергу королева Великобританії пожертвувала гроші на підтримку постраждалим від війни в Україні, перерахувавши їх у спеціальний комітет, який займається цим питанням. Про яку саме суму йдеться, не уточнюється.