Королівський синій. Кейт Міддлтон показала, як носити найблагородніший колір
На заході герцогиня Кембриджська з'явилася в розкішній синій сукні-пальті від свого улюбленого дизайнера.
Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон підкорила серця королівських шанувальників, відвідавши щорічну службу Співдружності у Вестмінстерському абатстві в День Співдружності разом із принцом Вільямом та іншими членами королівської родини, повідомляється на офіційній сторінці герцогів Кембриджських у Instagram.
Разом із майбутнім королем принцом Чарльзом іКаміллою вони представляли королівську родину, оскільки королева Єлизавета не змогла бути присутньою на заході.
Для цього заходу герцогиня обрала розкішний синій ансамбль, що складається з яскравої сукні-пальта з шерстяного крепу з коміром із шовкового оксамиту від улюбленого дизайнера Кейт Catherine Walker. Образ вона доповнила клатчем Jimmy Choo, капелюшком у тон від Lock & Co та парою рукавичок, а також обрала класичні замшеві човники Rupert Sanderson відповідного відтінку. Як аксесуари на ній був сапфіровий комплект прикрас принцеси Діани.
"Фантастично зібратися разом, щоб відсвяткувати #CommonwealthDay і сучасні, яскраві та різноманітні спільноти по всьому світу сьогодні у Вестмінстерському абатстві", – підписали герцоги знімки.
Зазначимо, що Кейт Міддлтон і принц Вільям уважно стежать за тим, що відбувається в Україні та вже неодноразово демонстрували свою підтримку країні, яка бореться з російською агресією. Вони відвідали Український культурний центр у Лондоні, де волонтери збирають допомогу для українських біженців, а раніше захоплювалися мужністю українського народу й особисто президента Володимира Зеленського.
У свою чергу королева Великобританії пожертвувала гроші на підтримку постраждалим від війни в Україні, перерахувавши їх у спеціальний комітет, який займається цим питанням. Про яку саме суму йдеться, не уточнюється.