Кейт Міддлтон та принц Вільям знову підтримали Україну (відео)

За словами герцогів Кембриджських, їхні старші діти знають про війну в Україні.

Герцоги Кембриджські, які підтримували Україну від початку російського вторгнення, продовжують робити це і тепер. Кейт Міддлтон та принц Вільям відвідали Український культурний центр у Лондоні, де волонтери прикладають надзусилля для підтримки українців у Великій Британії та по всій Європі, а також збирають пожертвування для постраждалих у цій війні. Про візит герцоги повідомили у своїх офіційних облікових записах у соцмережах.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Дружина принца Вільяма одягла кашеміровий джемпер Alexander McQueen за 520 фунтів блакитного кольору, який повторює один із кольорів українського прапора. Його вона поєднувала із класичними чорними штанами. І в неї, і в її чоловіка на одязі красувалися жовто-блакитні значки із зображенням серця.

Пара поспілкувалася з членами української громади та волонтерами. За словами герцогів, їхні старші діти, принц Джордж та принцеса Шарлотта, знають про війну в Україні та розпитують про те, що там відбувається.

Також герцоги принесли з собою домашні шоколадні тістечка та батончики як частування для тих, хто збирає допомогу українцям.

Британці активно відгукнулися на лихо нашої країни. Комітет із надзвичайних ситуацій уже отримав понад 132 мільйони фунтів стерлінгів пожертвувань і продовжує збирати кошти для гуманітарної допомоги.

Раніше гроші Комітету пожертвувала королева Великої Британії, а президент України Володимир Зеленський висловив подяку членам монаршої сім'ї за участь та допомогу.