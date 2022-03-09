Кейт Миддлтон и принц Уильям снова поддержали Украину (видео)

По словам герцогов Кембриджских, их старшие дети знают о войне в Украине.

Герцоги Кембриджские, поддержавшие Украину с самого начала российского вторжения, продолжают делать это и теперь. Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили Украинский культурный центр в Лондоне, где волонтеры прикладывают сверхусилия для поддержки украинцев в Великобритании и по всей Европе, а также собирают пожертвования для пострадавших в этой войне. О визите герцоги сообщили в своих официальных аккаунтах в соцсетях.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

Жена принца Уильяма надела кашемировый джемпер Alexander McQueen за 520 фунтов голубого цвета, который повторяет один из цветов украинского флага. Его она сочетала с классическими черными брюками. И у нее, и у ее супруга на одежде красовались также желто-голубые значки с изображением сердца.

Пара пообщалась с членами украинской общины и волонтерами. По словам герцогов, их старшие дети, принц Джордж и принцесса Шарлотта, знают о войне в Украине и расспрашивали о том, что там происходит.

Также герцоги принесли с собой домашние шоколадные пирожные и батончики в качестве угощения для тех, кто собирает помощь украинцам.

Британцы активно откликнулись на беду нашей страны. Комитет по чрезвычайным ситуациям уже получил более 132 миллионов фунтов стерлингов в виде пожертвований и продолжает собирать средства для гуманитарной помощи.

Ранее деньги Комитету пожертвовала королева Великобритании, а президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность членам монаршей семьи за участие и помощь.