Кейт Міддлтон у розкішній рожевій сукні з'явилася на прийомі на Карибах

Герцогиня Кембриджська вибрала сукню від бренду Vampire's Wife. Раніше в наряді, створеному дружиною рок-зірки Ніка Кейва, колишньою моделлю Сьюзі Кейв, вона вже хизувалась у Дубліні.

Кейт Міддлтон, яка разом із чоловіком, принцом Вільямом, зараз перебуває у восьмиденному королівському турі Карибським морем, з'явилася на прийомі в Белізі, в розкішному вбранні, вкотре підтвердивши негласне звання світової ікони стилю.

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На прийом, присвячений Платиновому ювілею Єлизавети II, влаштований генерал-губернатором Фроя Цалам, герцогиня Кембриджська одягла довгу рожеву мерехтливу сукню з органзи, названу Light Sleeper, за 2 500 фунтів стерлінгів, від британського бренду Vampire's Wife, колишня модель Сьюзі Кейв.

Кейт не вперше носить сукню від Vampire's Wife. Під час триденного туру Ірландією у березні в 2020 році в Дубліні вона з'явилася в наряді цього бренду. Загалом вироби від Сьюзі Кейв відрізняються чіткими лініями, вкрапленням готичного гламуру та цікавими кольоровими варіаціями.

Вбрання дружина принца Вільяма поєднувала зі срібними босоніжками на підборах і білим клатчем із чорною вишивкою майя. Образ доповнювали круглі золоті сережки з камінням.

Її чоловік виглядав більш демократично в синьому блейзері, сорочці та темно-синіх штанах.

Під час прийому в Белізі герцог Кембриджський укотре підтримав нашу країну, яка зараз протистоїть російській агресії. Він заявив, що "пильність", необхідна для захисту демократії, піддається випробуванню в Україні, і підтвердив свою обіцянку "бути з ними солідарними".

Слова підтримки Вільяма прозвучали, коли його тур Белізом із герцогинею добігав кінця, і він процитував звернення королеви до парламенту країни в 1994 році, в якому наголошувалося, що людям необхідно працювати разом для захисту свобод.

Прийом у Белізі став останнім у програмі герцогів Кембриджських у цьому районі. Пізніше пара вилетить на Ямайку, наступну зупинку у своєму восьмиденному турі Карибським морем. Потім герцог і герцогиня вирушать до Королівського дому на зустріч із генерал-губернатором Ямайки сером Патріком Лінтоном Алленом, а потім відзначать спортивну та музичну спадщину Ямайки.

Кембриджі, які були змушені змінити місце проведення заходу в Белізі після опору місцевих жителів, можуть зіткнутися з новими протестами ямайських активістів, які звинувачують королеву та її попередників у вшановуванні рабства. Оскільки країна відзначає своє 60-річчя, коаліція ямайських політиків, бізнес-лідерів, лікарів і музикантів звернулася з відкритим листом до британської монархії із закликом виплатити компенсацію за рабство, і у вівторок, 22 березня, коли туди має прибути онук королеви з дружиною, очікуються демонстрації.

Нагадаємо, під час туру Карибським морем Кетрін продемонструвала кілька яскравих нарядів у синьому кольорі.