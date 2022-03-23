Карибський тур: Кейт Міддлтон з'явилася на Ямайці в розкішній сукні від сербського бренду

Кейт і Вільям під час свого туру Карибським морем вдруге зіткнулися з протестами серед місцевих жителів.

Кейт Міддлтон та принц Вільям, провівши чотири дні в Белізі в межах королівського туру в Белізі, вирушили на Ямайку, де пробудуть два дні, повідомляє Hello.

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Герцогиня Кембриджська не перестає демонструвати справді королівський стиль. Беліз вона залишала в червоному жакеті YSL та розкльошених білих штанах. Образ доповнювала маленька біла сумочка Mulberry.

А ось на Ямайці дружина майбутнього короля Великобританії сяяла в яскраво-жовтій сукні від сербського бренду Roksanda в кольорах прапора сторони, що приймає. Образ доповнювали білі гостроносі туфлі на високих підборах. Зважаючи на сильний вітер, герцогиня завбачливо зібрала волосся у хвіст.

На злітно-посадковій смузі в міжнародному аеропорту Нормана Менлі Кейт та Вільяма зустріла шеренга високопосадовців, включаючи колишню "Міс світу" Лізу Ханну з Народної національної партії, яка представляє лідера опозиції Марка Голдінга, сенатора Каміну Джонсон Сміт та начальника штабу оборони контрадмірала. Антонет Вемес Горман.

Королівське подружжя знаходиться на Ямайці, четвертому за величиною заморському королівстві королеви, щоб відзначити Платиновий ювілей, а також 60-річчя незалежності Ямайки — річницю незалежності Ямайки від Великобританії.

Потім Вільяма та Кейт відвезли на офіційну зустріч із сером Патріком Лінтоном Алленом, генерал-губернатором, та його дружиною леді Деніз Аллен у Королівському домі.

Напередодні їхнього прибуття до резиденції зібралося до 100 протестувальників після відкритого листа королівському подружжю, підписаного коаліцією ямайських політиків, бізнес-лідерів, лікарів та музикантів. Зокрема, вони закликали Великобританію вибачитися і виплатити компенсацію за рабство, а також наголошували на недоречності будь-яких урочистостей.

"Ми з великим занепокоєнням відзначаємо ваш візит до нашої країни, Ямайки, в період, коли ми все ще переживаємо глобальну пандемію і готуємося до повного впливу іншої глобальної кризи, пов'язаної з російсько-українською війною. Ми не бачимо причин святкувати 70-річчя сходження вашої бабусі на британський престол, тому що її лідерство та лідерство її попередників увічнили величезну трагедію прав людини в історії людства", — написали вони.

Цю думку підтримав лідер опозиції Марк Голдінг, який заявив, що має на меті порушити питання про публічні вибачення перед королівським подружжям, коли вони зустрінуться.

Раніше повідомляли, що Ямайка вже розпочала процес усунення королеви з посади глави держави з призначенням високопоставленого державного діяча, який спостерігатиме за переходом країни до республіки.

Прем'єр-міністр Ендрю Голнесс зобов'язався зробити Ямайку республікою під час своєї передвиборчої кампанії, але для внесення змін потрібен референдум. Але зберігається певна опозиція проти цього кроку з боку деяких представників карибської країни, яку королева відвідала шість разів за час свого 70-річного правління.

Нагадаємо, на прийомі в Белізі Кейт з'явилася а в розкішній сукні від бренду дружини музиканта Ніка Кейва Сьюзі.