Карибський тур: найкращі вечірні сукні Кейт Міддлтон (фото, відео)

Протягом усього туру герцогиня демонструвала яскраве та стильне вбрання вдень, а на вечір обирала стриману розкіш.

Герцогиня Кембриджська Кетрін разом із чоловіком, принцом Вільямом, здійснили восьмиденний тур країнами Карибського басейну з нагоди Платинового ювілею королеви, відвідавши Беліз, Ямайку, Багами. Кейт Міддлтон міняла вбрання одне за одним, вражаючи не тільки блискучою відповідністю протоколу й особливостями кожної сторони, що приймає, але й незмінно бездоганним смаком. Фокус вирішив зупинитися на вечірніх сукнях майбутньої королеви, де вона з'являлася на прийомах.

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Рожева сукня від Vampire's Wife

На прийом, присвячений Платиновому ювілею Єлизавети II, влаштований генерал-губернатором Фроя Цалам, герцогиня Кембриджська вдягла довгу рожеву мерехтливу сукню з органзи, названу Light Sleeper, за 2 500 фунтів стерлінгів, від британського бренду Vampire's Wife, колишня модель С'юзі Кейв.

Вбрання дружина принца Вільяма поєднувала зі срібними босоніжками на підборах і білим клатчем із чорною вишивкою майя. Образ доповнювали круглі золоті сережки з камінням.

[ + – ] Рожева розкіш Vampire"s Wife Фото: Getty Images

Кейт не вперше носить сукні від Vampire's Wife. Під час триденного туру Ірландією в березні 2020 року в Дубліні вона з'явилася в наряді цього бренду. Загалом вироби від С'юзі Кейв відрізняються чіткими лініями, вкрапленням готичного гламуру та цікавими кольоровими варіаціями.

Смарагдове вбрання від Jenny Packham

У межах візиту на Ямайку герцоги кембриджські відвідали розкішну вечерю, влаштовану генерал-губернатором Ямайки сером Патріком Лінтоном Алленом. Кейт з'явилася на публіці в чудовій сукні, прикрашеній паєтками, від улюбленого дизайнера Кейт Jenny Packham. Його особливості — виріз бардо, обробка з органзи, пишне декольте з відкритими плечима, оздоблений ліф, багатошарова спідниця.

[ + – ] Шифонове вбрання Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Як аксесуари на Кетрін були сережки та браслет із колекції Emerald Tassel Parure з діамантами та смарагдами, які їй позичила королева. Єлизавета II одягала ці коштовності разом із намистом, яке завершує комплект. За даними The Court Jeweller, набір міг бути подарунком від шейха Заїда бін Султана Аль Нахайяна з Об'єднаних Арабських Еміратів.

Герцогиня також прикріпила до сукні Орден Королівської сім'ї та Зірку GCVO, яку монарх подарувала їй у квітні 2019 року на восьму річницю весілля.

Образ Кейт завершили зелені оксамитові туфлі на підборах від Manolo Blahnik.

Атласна розкіш від Phillipa Lepley

Кембриджські герцоги стали VIP-гостями на заході, організованому генерал-губернатором Багамських островів у готелі Grand Hyatt Baha Mar у Нассау. Герцогиня одягла на прийом атласну сукню Phillipa Lepley Vienna Crossover із весільної колекції 2020 року із зав'язками на плечах.

[ + – ] Кейт Міддлтон порівняли з казковою принцесою Фото: Getty Images

Вона описується як "чиста, чудова" з "позачасним жіночним дизайном".

"У ньому використовується тільки один шматок небесно-бірюзового атласу по діагоналі, який був відформований поверх ліфа в дизайні, що перехрещується, перетікає у фірмові плечові банти Філіппи, створюючи ліф і спідницю тільки з бічними швами і невимушений вигляд", — йдеться в описі до наряду.

Образ герцогиня доповнила клатчем у тон сукні, а також намистом і сережками Van Cleef.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон продемонструвала у турне розкішні образи із синім кольором, а також з'явилася у яскраво-жовтому вбранні.