Кейт Міддлтон уп'яте з'явилася на публіці в тому самому пальті (фото)

Щоразу Кейт доповнювала пальто різними аксесуарами, щоб освіжити образ і зробити його неповторним.

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40-річна герцогиня Кембриджська вп'яте прийшла на публічний захід у білій сукні-пальті від свого улюбленого бренду Alexander McQueen, повідомляє Daily Mail.

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Дружина принца Вільяма з'явилася у Вестмінстерському абатстві з нагоди Дня захисника Вітчизни в Австралії (День Анзака), вразивши присутніх елегантним вбранням. Біле пальто, що облягає струнку фігуру, вона освіжила, доповнивши образ сережками Коллінгвуд принцеси Діани та білим обідком із чорним бантом ззаду від Jane Taylor. Її ансамбль завершували чорні туфлі-човники й такого ж кольору клатч.

[ + – ] Кейт Міддлтон у Вестмінстерському абатстві Фото: Getty Images

Традиційна церковна служба в абатстві включала звернення декана Вестмінстера, читання верховних комісарів Нової Зеландії й Австралії, молитви, прочитані дітьми кожної країни, та ваяту маорі у виконанні лондонського клубу маорі Нґаті Ранана. Раніше цього ж дня принц Вільям був на церемонії покладання вінків до Кенотафа у Вайтголлі від імені королеви.

Пальто, в якому Кейт була присутня на службі, вперше вона одягла у 2015 році на хрестини своєї дочки, принцеси Шарлотти. Тоді до нього вона додала сережки та намисто від Mappin & Webb.

[ + – ] Хрестини принцеси Шарлотти, 2015 рік Фото: Getty Images

Удруге вона з'явилася у ньому у 2016 році на Trooping The Colour, параді на честь дня народження королеви в Лондоні. Для заходу герцогиня доповнила вбрання великими перлинними сережками та світло-рожевим капелюшком.

[ + – ] Герцогиня Корнуольська та герцогиня Кембриджська, 2016 рік Фото: Getty Images

У липні 2017 року в Бельгії герцогиня втретє одягла це вбрання на церемонію, присвячену 100-річчю битви при Пашендейлі. Вона поєднувала його з відповідним капелюшком, а також сірими замшевими туфлями на підборах і сумочкою.

[ + – ] Герцоги Кембриджські, Бельгія, 2017 рік Фото: Getty Images

Учетверте Кетрін обрала згадане пальто на весілля принца Гаррі з Меган Маркл у травні 2018 року. Цього разу дружина майбутнього короля підібрала капелюшка від Philip Treacy й туфлі від Jimmy Choo.

[ + – ] Кейт Міддлтон на весіллі принца Гаррі та Меган Маркл Фото: Getty Images

Кейт багато разів з'являлася на публіці в тому самому вбранні, завоювавши негласне звання найекономнішої представниці королівської сім'ї. Наприклад, у 2012 році вона обрала кремову сукню Roland Mouret для вечері в лондонському Claridges, а через рік знову одягла її на прем'єру фільму "Мандела: довгий шлях до свободи". А 2021-го герцогиня з'явилася у блискучій сукні Jenny Packham на Королівському вар'єте. Вперше ж її Кейт приміряла під час турне Пакистаном у 2019 році.

Нагадаємо, які вечірні образи продемонструвала Кей Міддлон під час турне Карибами.