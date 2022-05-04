Кейт Міддлтон продемонструвала найкращу сукню для ділових жінок

Мінімалізм та елегантність — два головні секрети успіху герцогині Кембриджської.

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40-річна герцогиня Кембриджська Кетрін у Лондонському музеї дизайну нагородила переможців премією королеви Єлизавети II у галузі дизайну. Нагорода вручається на знак визнання культурної та торгової ролі, яку британський дизайн грав за правління королеви, пише Hello.

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На заході Кейт Міддлтон з'явилася у бірюзово-зеленій сукні з фактурою гальки та поясом із пряжкою за 785 фунтів стерлінгів від перспективної лондонської дизайнерки Еделін Лі, канадсько-британської випускниці коледжу Central Saint Martins. Цікавим акцентом наряду стали рукави завдовжки до ліктя із зав'язками. Образ герцогиня доповнила клатчем Emmy London і туфлями-човниками. Як прикраси герцогиня обрала сережки від Nadia Irena.

Макіяж королівської особи був елегантний і непомітний, з акцентом на очі, а волосся розпущене.

[ + – ] Герцогиня Кембриджська Фото: Getty Images

Герцогиня живе в Кенсінгтонському палаці, всього за кілька кілометрів від музею. Вона стала в один ряд із жінками з монаршої сім'ї, які вручали згадану нагороду. Так, Її Величність вручила першу нагороду ще в 2018 році дизайнеру Річарду Квінну, чиї вироби в минулому мали такі знаменитості, як Амаль Клуні. У 2019 році нагороду вручала герцогиня Корнуольська, у 2020 році — принцеса Анна, а торік настала черга Софі Вессекської.

На заході Кейт поспілкувалася з модельєрами, котрі отримали кошти від дизайнерських ініціатив Фонду Британської ради моди: NEWGEN, Fashion Trust, фонд дизайнерської моди BFC/Vogue, фонд дизайнерської моди BFC/GQ.

Нагадаємо, Кейт здивувала публіку своєю сукнею, яку спочатку сприйняли за костюм.