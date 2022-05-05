Якими секретами користується Кейт Міддлтон, аби довго ходити на підборах

Герцогиня Кембриджська часто демонструє різне елегантне взуття на підборах.

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Дружина принца Вільяма Кейт Міддлтон часто демонструє ділові та святкові образи, від яких неможливо відірвати погляд. Також герцогиня додає до своїх луків взяття на підборах, що робить її виходи ще більш привабливими. Про секрети, якими користується Кейт Міддлтон, аби довго ходити на підборах, пише Hello Magazine.

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Коли ми часто носимо підбори, наш таз неприродно нахиляється, що може викликати біль у попереку. Носіння підборів також впливає на м’язи стоп і пальців.

Вузьке взуття, яке Кейт Міддлтон також полюбляє взувати, може стати причиною мозолів, натоптишів та врослого нігтя.

"Я відчуваю, що Кейт чудово справляється з тим, щоб носити туфлі різної висоти, форми та матеріалу, які найкраще відповідають її вимогам та потребам для події чи заходу, який вона відвідує", — коментує експерт видання. До прикладу, нещодавно дружина принца Вільяма зіграла в теніс у спеціалізованих тенісних кросівках з чемпіонкою US Open Еммою Радукану.

[ + – ] Кейт Міддлтон полюбляє носити високе та гостре взуття Фото: Getty Images

Проте існує низка секретів, які допомагають герцогині Кембриджській постійно бути впевненою на підборах.

1. Нековзні колготки

За словами експерта, Кейт Міддлтон носить нековзні колготки та шкарпетки з гелевими смужками внизу, щоб її ноги міцніше трималися на підошві взуття.

2. Шкіряні підошви

Також кажуть, що дружина принца Вільяма використовує шкіряну підошву, аби амортизувати ноги та зменшити вплив на них, коли вона стоїть та ходить на високих підборах.

3. Тілесні панчохи

Королівський етикет вимагає, щоб Кейт Міддлтон носила тілесні панчохи під час громадських заходів. Ці речі можуть бути корисними для швидкого зняття болю з ваших ніг.

[ + – ] Кейт Міддлтон експериментує із взуттям Фото: Getty Images

Дуже важливо, щоб ваші ноги відпочивали від стиснення у взутті, тому подбайте про те, щоб провітрити їх – ходіть босоніж по траві чи піску, щоб надати шкірі природного відлущування та відчути землю.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон продемонструвала черговий ідеальний діловий образ.