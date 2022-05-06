Стало известно, что подарили Кейт Миддлтон и принц Уильям принцессе Шарлотте

Герцоги Кембриджские пытаются воспитывать своих детей в сдержанных условиях и особо не баловать их.

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Королевская правнучка принцесса Шарлотта получила от родителей, принца Уильяма и Кейт Миддлтон на седьмой день рождения необычный живой подарок. Об этом пишет US Weekly.

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Как известно, герцоги Кембриджские подарили своей единственной дочери пони, о котором она давно мечтала, а день рождения семья отпраздновала в Анмер Холле в графстве Норфолк. Жена принца Уильяма сама приготовила праздничный стол для гостей этого дня.

Отметим, что принцессе Шарлотте 2 мая 2022 исполнилось семь лет. Это пока единственная дочь королевского внука принца Уильяма и его супруги Кейт Миддлтон. Кроме нее, у королевских супругов подрастают двое сыновей — принц Джордж и принц Луи.

[ + – ] Кейт Миддлтон и принц Уильям воспитывают троих детей Фото: Getty Images

В день рождения дочери на официальной Instagram-странице герцогов Кембриджских появились новые портреты принцессы Шарлотты, занимающей четвертое место в очереди на королевский престол Великобритании (после дедушки принца Чарльза, отца принца Уильяма и старшего брата Джорджа). Именинница позировала со своим домашним любимцем — черным кокер-спаниелем Орлой.

Также Фокус писал о том, как дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма называют дома 96-летнюю королеву Елизавету. Поскольку королевские правнуки еще совсем юны, они не могут запомнить правильные названия всех титулов своих родственников.