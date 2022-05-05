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Стало известно, как дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма называют королеву Елизавету

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Королева Елизавета, дети кейт миддлтон, как правнуки называют королеву Елизавета и камиллу, принц джордж, принцесса шарлотта
Фото: Getty Images | Королева Елизавета и герцогиня Камилла

Королевские правнуки еще слишком малы, чтобы правильно запомнить все монаршие титулы.

Принц Джордж, принц Луи и принцесса Шарлотта имеют особое название для своей прабабушки – королевы Великобритании Елизаветы Второй, которую во всем мире величают не иначе, как Ее Высочество. Об этом пишет OK.

Как оказалось, 96-летнюю королеву правнуки называют Гери, так как в свое время так назвал бабушку их отец, принц Уильям.

"Гость, пришедший на помощь, спросил, кто такой Гэри, предполагая, что это член королевской семьи. "Я Гэри", — ответила королева. "Он еще не научился произносить "бабушка" (от англ. granny (грэнни) — ред.)", — отметил источник издания.

Кейт Миддлтон и принц Уильям с сыном Джорджем и дочерью Шарлоттой
Кейт Миддлтон и принц Уильям с сыном Джорджем и дочерью Шарлоттой
Фото: Getty Images

Не менее интересна "кличка" второй жены принца Чарльза Камиллы Паркер-Боулз. Ее дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма называют "Гага". Об этом сама герцогиня рассказала певице Леди Гаге на Royal Variety Performance в 2016 году.

"Мои собственные внуки называют меня GaGa. Я не знаю, это потому, что они меня такой считают! Это смешно, но все равно очень мило", — рассказывала невестка королевы Елизаветы.

Напомним, правнуков королевы Елизаветы Второй упрекнули в слишком роскошном образе жизни, хотя Кейт Миддлтон и принц Уильям всегда пытаются воспитывать своих детей в пределах сдержанности и умеренности.

Также Фокус писал об официальных портретах уже семилетней принцессы Шарлотты – единственной дочери Кейт Миддлтон и принца Уильяма.