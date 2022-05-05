RU
RU
Розділи
Матеріали
Стиль життя

Стало відомо, як діти Кейт Міддлтон і принца Вільяма називають королеву Єлизавету

2365
Королева Єлизавета, діти кейт міддлтон, як правнуки називають королеву Єлизавету та каміллу, принц джордж, принцеса шарлотта
Фото: Getty Images | Королева Єлизавета та герцогиня Камілла

Королівські правнуки ще занадто малі, аби правильно запам'ятати всі монарші титули.

Принц Джордж, принц Луї та принцеса Шарлотта мають особливу назву для своєї прабабусі — королеви Великобританії Єлизавети Другої, яку в усьому світі величають не інакше, як Її Високість. Про це пише OK.

Як з'ясувалося, 96-річну королеву правнуки називають Гері, оскільки так свого часу назвав бабусю їхній батько, принц Вільям.

"Гість, який прийшов на допомогу, спитав, хто такий Гері, припускаючи, що це член королівської родини. "Я Гері", — відповіла королева. "Він ще не навчився вимовляти "бабуся" (від англ. granny (гренні) — ред.)", — зазначило джерело видання.

Кейт Міддлтон і принц Вільям із сином Джорджем і донькою Шарлоттою
Кейт Міддлтон і принц Вільям із сином Джорджем і донькою Шарлоттою
Фото: Getty Images

Не менш цікавим є "прізвисько" другої дружини принца Чарльза Камілли Паркер-Боулз. Її діти Кейт Міддлтон та принца Вільяма називають "Гага". Про це сама герцогиня розповіла співачці Леді Газі на Royal Variety Performance у 2016 році.

"Мої власні онуки називають мене GaGa. Я не знаю, чи це тому, що вони мене такою вважають! Це смішно, але все одно дуже мило", — розповідала невістка королеви Єлизавети.

Нагадаємо, правнуків королеви Єлизавети Другої дорікнули надто розкішним образом життя, хоча Кейт Міддлтон і принц Вільям завжди намагаються виховувати своїх дітей у межах стриманості та помірності.

Також Фокус писав про офіційні портрети вже семирічної принцеси Шарлотти — єдиної доньки Кейт Міддлтон і принца Вільяма.