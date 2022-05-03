Малолітнім правнукам королеви дорікнули надто розкішним способом життя (відео)

На відео потрапило кілька дітей, але хто саме — з великої відстані зйомки визначити складно.

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Відео, на якому правнуки британської королеви Єлизавети II на території Віндзорського замку тренуються їздити в кареті з відкритим верхом, з'явилося у Twitter-аккаунті The Cambridges News та одразу ж привернув увагу підписників.

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"Так зворушливо! Правнуки королеви у Віндзорському замку! До Платинового ювілею в нас обов'язково буде новий портрет. Це буде чудово", — йдеться в підписі до відео. "Або, можливо, вони тренуються в кареті для Trooping the Colour? Що ви всі думаєте?" — уточнюють у коментарях.

Хто саме знаходиться в кареті, визначити важко, оскільки знімали на великій відстані. Найімовірніше, там були принц Джордж та принцеса Шарлотта, які останнім часом практично завжди супроводжують своїх батьків, герцогів Кембриджських. Наприклад, діти були присутні на Великодній службі, а також на поминальній службі на честь принца Філіпа у Вестмінстерському абатстві. Водночас наймолодша дитина Кембриджів, принц Луї, якому нещодавно виповнилося чотири роки, не був на заходах.

На думку королівських інсайдерів, хлопчик обов'язково з'явиться на урочистому святкуванні Платинового ювілею королеви в червні цього року, приєднавшись до старших братів та сестер.

Повертаючись до запису, зазначимо, що праворуч від карети стоїть герцогиня Кембриджська, а принцеса Євгенія тримає за руки свого сина Августа, поки малюк робить невпевнені кроки по траві. Чоловік принцеси Беатріс Едоардо Мапеллі Моцці фотографує карету.

Побачене розділило користувачів на два табори. Одні, яких виявилася переважна більшість, пораділи забаві молодших Віндзорів, інші ж засудили їх за надто розкішні королівські розваги для маленьких дітей, що катаються в кареті по величезному дворі замку.

У британських ЗМІ пишуть про те, що Кембриджі будуть одними з найважливіших персон після королеви на її Платиновому ювілеї. Як зазначає The Telegraph, їхні діти, принц Джордж, принцеса Шарлотта та принц Луї також будуть у центрі уваги на червневих урочистостях і обов'язково проїдуться в кареті під час параду Trooping the Colour.

У 1987 році принц Вільям, якому теж було чотири роки, вперше проїхав у кареті на цьому параді разом з мамою, принцесою Діаною, та прабабусею, королевою-матір'ю.

Нагадаємо, принцесі Шарлотті виповнилося сім років і її мати представила новий портрет доньки.