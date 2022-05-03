Малолетних правнуков королевы упрекнули в слишком роскошном образе жизни (видео)

На видео попали несколько детей, но кто именно – с большого расстояния съемки определить сложно.

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Видео, на котором правнуки британской королевы Елизаветы II на территории Виндзорского замка тренируются ездить в карете с открытым верхом, появилось в Twitter-акаунте The Cambridges News и сразу же привлекло внимание подписчиков.

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"Так волнительно! Правнуки королевы в Виндзорском замке! К Платиновому юбилею у нас обязательно будет новый портрет. Это будет замечательно", – говорится в подписи к видео. "Или, может быть, они тренируются в карете для Trooping the Colour? Что вы все думаете?" – уточняется в комментариях.

Кто именно находится в карете, определить трудно, поскольку съемка велась на большом расстоянии. Скорее всего, там были принц Джордж и принцесса Шарлотта, которые в последнее время практически всегда сопровождают своих родителей, герцогов Кембриджских. Например, дети присутствовали на Пасхальной службе, а также на поминальной службе в честь принца Филиппа в Вестминстерском аббатстве. При этом самый младший ребенок Кембриджей, принц Луи, которому недавно исполнилось четыре года, отсутствовал на мероприятиях.

По мнению королевских инсайдеров, мальчик обязательно появится на торжественном праздновании Платинового юбилея королевы в июне этого года, присоединившись к старшим братьям и сестрам.

Возвращаясь к записи, отметим, что справа от кареты стоит герцогиня Кембриджская, а принцесса Евгения держит за руки своего сына Августа, пока малыш делает неуверенные шаги по траве. Муж принцессы Беатрис Эдоардо Мапелли Моцци, похоже, фотографирует карету.

Увиденное разделило пользователей на два лагеря. Одни, которых оказалось подавляющее большинство, порадовались забаве младших Виндзоров, другие же осудили их за слишком роскошные королевские развлечения для маленьких детей, катающихся в карете по огромному двору замка.

В британских СМИ пишут о том, что Кембриджи будут одними из самых важных персон после королевы на ее Платиновом юбилее. Как отмечает The Telegraph, их дети, принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи также будут в центре внимания на июньских торжествах и обязательно проедутся в карете во время парада Trooping the Colour.

В 1987 году принц Уильям, которому тоже было четыре года, впервые проехал в карете на этом параде вместе с мамой, принцессой Дианой, и прабабушкой, королевой-матерью.

Напомним, принцессе Шарлотте исполнилось семь лет, и ее мать представила новый портрет дочери.