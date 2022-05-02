Принцессе Шарлотте 7 лет. Кейт Миддлтон представила новые фото дочери

Первой и пока единственной дочери герцогов Кембриджских исполнилось семь лет.

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Кейт Миддлтон и принц Уильям поделились официальными портретами своей дочери принцессы Шарлотты, которой сегодня, 2 мая 2022 года, исполняется семь лет.

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Фотографировала дочь традиционно герцогиня Кембриджская в Норфолке. Именинница позирует в поле вместе со своим домашним любимцем – черным кокер-спаниелем Орлой.

Шарлотта предстала в белой блузке в горошек, васильковом свитере и темных брюках. Волосы маленькой принцессы были распущены.

[ + – ] Принцессе Шарлотте семь лет

В комментариях поклонники королевской семьи Великобритании заметили поразительное сходство именинницы со своим отцом, принцем Уильямом.

"Маленькая копия принца Уильяма", — пишут подписчики аккаунта герцогов Кембриджских.

Поздравила правнучку с праздником и королева Великобритании Елизавета Вторая.

[ + – ] Принц Уильям и Кейт Миддлтон воспитывают троих детей – принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи Фото: Getty Images

"С седьмым днем рождения принцессу Шарлотту", — отмечено на официальной Instagram-странице Букингемского дворца.

Принцесса Шарлотта родилась 2 мая 2015 года в госпитале Святой Марии. Именинница занимает четвертое место в очереди на королевский престол – после дедушки принца Чарльза, отца принца Уильяма и старшего брата Джорджа.

Напомним, накануне младшему сыну герцогов Кембриджского принцу Луи исполнилось четыре года. Кейт Миддлтон и принц Уильям поделились официальными портретами ребенка к праздничному дню.

Также Фокус писал о романтической истории любви внука королевы Елизаветы и его жены Кейт Миддлтон. Пара состоит в официальном браке 11 лет и их любовь только растет с каждым годом.